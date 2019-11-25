السعودية تمول مشاريع تنموية في جيبوتي بـ34.5 مليون ريال

الرياض- مباشر: وقع الصندوق السعودي للتنمية في جمهورية جيبوتي، أمس الأحد، 3 مذكرات بقيمة 34.5 مليون ريال بما يعادل 9.2 مليون دولار وذلك لتمويل ثلاثة مشاريع تنموية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية - واس، عن الصندوق، اليوم الاثنين، أن المشروعات تتمثل في بناء وتجهيز المحكمة العليا في جيبوتي، ومشروع دعم مؤسسة إسماعيل عمر جيله الخيرية لحق المواطن في السكن، والبرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا "المرحلة الخامسة".

وبموجب مذكرات التفاهم خصص الصندوق السعودي للتنمية لجمهورية جيبوتي منحة مقدارها 12 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 3.2 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز المحكمة العليا في جيبوتي.

كما خصص الصندوق منحة مقدارها 7.5 مليون ريال (2 مليون دولار) للمساهمة في تمويل مشروع دعم مؤسسة إسماعيل عمر جيله الخيرية لحق المواطن في السكن.

كما تم تخصيص 15 مليون ريال (4 ملايين دولار)، للمساهمة في تمويل البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا "المرحلة الخامسة"، كتمويل إضافي لمشروع تزويد محافظة أبوخ بالماء الصالح للشرب من منطقة بيسيديرو.

تجدر الإشارة إلى أنه بموجب توقيع هذه المذكرات يصبح إجمالي القروض والمنح المقدمة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المشاريع الإنمائية في جمهورية جيبوتي نحو 1.4 مليار ريال؛ أي ما يعادل 374 مليون دولار، بحسب "واس".

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