الصين تشدد عقوبات سرقة حقوق الملكية الفكرية

مباشر: قالت الصين إنها ستقوم بتشديد العقوبات على انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، في محاولة لمعالجة أحد النقاط الشائكة بالمحادثات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأصدرت الحكومة الصينية، أمس الأحد، إرشادات جديدة توضح خلالها أن البلاد سوف تركز على تقوية العقوبات على سرقة الملكية الفكرية.

ويأتي القرار الصيني وسط تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن وبكين قريبان للغاية من المرحلة الأولى للصفقة التجارية.

وتريد الولايات المتحدة من الصين أن تلتزم بمكافحة سرقة الملكية الفكرية والتوقف عن إجبار الشركات الأمريكية على تسليم أسرارها التجارية كشرط لممارسة الأعمال التجارية في بكين.

وقالت الصين إنها تهدف إلى الحد من انتهاكات الملكية الفكرية المتكررة بحلول عام 2022 كما تعتزم جعل من السهل بالنسبة لضحايا تلك الانتهاكات الحصول على تعويضات.

وتشير الإرشادات الصينية كذلك إلى أن تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية تعتبر بمثابة المحتوى الأكثر أهمية كما الحافز الأكبر لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للصين.

وكانت الولايات المتحدة أضافت شركة "هواوي تكنولوجيز" إلى ما يعرف باسم القائمة السوداء والتي بموجبها تُحرم صناعة الهواتف الصينية من الحصول على مكونات الشركات الأمريكية.