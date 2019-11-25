التقاعد تودع 6.8 مليار ريال بحسابات المستفيدين بالسعودية

الرياض- مباشر: كشفت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية عن إيداع معاشات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 في حسابات المتقاعدين والمستفيدين.

وذكرت"التقاعد" وفقاً لوكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين، أن جملة المعاشات التقاعدية مضافاً لها بدل غلاء المعيشة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بلغت أكثر من 6.8 مليار ريال.

وتابعت: تم صرف جملة المعاشات لنحو 973 ألف متقاعد ومستفيد.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بتحويل المعاشات التقاعدية عبر نظام "سريع" لجميع الحسابات البنكية للمتقاعدين والمستفيدين في مختلف البنوك العاملة في المملكة.

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