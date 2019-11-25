"سلامة للتأمين" بأدنى مستوياته في 3 سنوات بعد مطالبات "ساما"

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: هبط أداء سهم سلامة للتأمين التعاوني خلال تعاملات اليوم الاثنين، مسجلاً أدنى مستوياته في أكثر من 3 سنوات، وذلك بعد تلقيها خطاباً من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، يتضمن انخفاض هامش الملاءة الفعلي للشركة عن هامش الملاءة المطلوب.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت الرياض، سجل سهم سلامة تراجعاً بنسبة 6.25 بالمائة متصدراً الأسهم الأكثر تراجعاً، ليهبط بأكبر وتيرة تراجع في نحو 6 أشهر إلى مستوى 9.90 ريال، وهو أدنى مستوى سعري للسهم في نحو 3 سنوات وتحديداً في جلسة 9نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وتلقت شركة سلامة للتأمين من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الاثنين خطاباً يتضمن انخفاض هامش الملاءة الفعلي للشركة عن هامش الملاءة المطلوب.

وتابعت الشركة في البيان أنه يتوجب على الشركة تسييل بعض أصول الشركة، وجعلها أصولاً مقبولة في حساب هامش الملاءة المالية لتصبح الشركة ملتزمة بمتطلبات هامش الملاءة.

كما أضافت الشركة أنه يتوجب على الشركة أيضاً رفع نسبة الوديعة النظامية إلى 15 بالمائة من رأسمال الشركة وتزويد المؤسسة بما يثبت ذلك خلال شهر من تاريخه.

كما طالبت ساما من الشركة تفعيل دور التحصيل لتحسين هامش الملاءة المالية للشركة، وتزويد المؤسسة بتقرير شهري حيالها، وتزويد المؤسسة بخطة تصحيحية لتحسين هامش الملاءة.

وتعليقاً على هذا القرار، قال المحلل بأسواق المال محمد الميموني لـ "مباشر"، إن خطاب ساما جاء صارماً مما يدل على أن مؤسسة النقد حريصة على قيامها بإعادة هيكلة شركات التأمين وحثها على العمل من خلال قيود تفرضها على شركات التأمين، لافتاً الى أن هذه القيود أصبحت قوية.

وأضاف الميموني أن هذا ما تمت الإشارة إليه سابقاً بأن شركات التأمين سوف تعاني الفترة القادمة؛ وذلك لأنها لا تنافس الشركات الكبرى فبالتالي سيكون عليها ضغوطات كبرى وهذا ما حدث لشركة سلامة للتأمين.

وأوضح الميموني أن شركة سلامة للتأمين رأسمالها بدأ يتآكل، كما أنها سجلت انخفاضاً في القيمة الدفترية، ويبلغ نحو 251 مليون ريال.

وأوضح أن شركة سلامة أصبحت مطالبة ببيع بعض من أصولها وبالتالي نتوقع أن يكون هناك انخفاض في الموجودات المتداولة، وستضطر الشركة إلى بيع بعض استثماراتها حتى تقوم برفع الوديعة النظامية لديها.

وتوقع الميموني مزيداً من الضغوطات القوية على شركات التأمين بشكل عام.

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