السعودية تحقق 36.3 مليار ريال فائضاً تجارياً خلال سبتمبر

الرياض – مباشر: حققت المملكة العربية السعودية فائضاً تجارياً خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2019 بقيمة 36.26 مليار ريال، مقابل فائض قيمته 54.89 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2018.

ووفقاً للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين، بلغ إجمالي حجم تجارة المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2019 نحو 116.46 مليار ريال، مقابل 139.67 مليار ريال في الشهر المقارن من العام الماضي.

وبلغت قيمة صادرات المملكة السلعية – البترولية وغير البترولية – 76.36 مليار ريال، مقارنة بـ 97.28 مليار ريال في الشهر المماثل من 2018.

وعلى جانب الواردات، تقلصت إلى 40.1 مليار ريال خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بـ 42.39 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2018.

وحققت السعودية فائضاً تجارياً خلال شهر أغسطس/ آب 2019 بقيمة 39.09 مليار ريال؛ نتيجة فائض صادرات قيمتها 75.32 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 36.22 مليار ريال.

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