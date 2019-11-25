ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تجدد التفاؤل التجاري

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع تجدد التفاؤل التجاري بشأن إبرام صفقة بين الولايات المتحدة والصين.

وبعد التعليقات المتفائلة التي صرح بها رئيسي الولايات المتحدة والصين في نهاية الأسبوع الماضي بشأن اقتراب توقيع الصفقة التجارية، فإن عطلة الأسبوع شهدت تصريحات على الصعيد الإيجابي كذلك.

وقامت بكين باتخاذ إجراءات جديدة من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية، وهي نقطة خلاف رئيسية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وأعلن الجانب الصيني أمس الأحد إرشادات جديدة لتعزيز حماية الملكية الفكرية في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم، واصفاً الإجراء بأنه بمثابة أكبر حافز لتعزيز التنافسية الاقتصادية للصين.

كما صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" يوم السبت الماضي بأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين لا يزال من الممكن التوصل لها قبل حلول نهاية هذا العام.

وارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.9 بالمائة في بداية جلسة اليوم ليقوم مكاسب الأسواق المالية في أوروبا كما أن اللون الأخضر خيّم على كافة القطاعات.

وبالنظر إلى الوضع داخل أوروبا، فإن اثنين من الأحزاب الرئيسية في بريطانيا أعدا برنامجهم الانتخابي في مسعى للفوز بالانتخابات العامة المقرر عقدها يوم 12 ديسمبر/كانون الأول.

وفي سياق أخبار الشركات، أكدت شركة "إل.في.إم.إتش" الفرنسية أنها توصلت إلى صفقة لشراء شركة المجوهرات الفاخرة "تيفاني آند كومباني" مقابل 16.2 مليار دولار، ليرتفع سهمي الشركتين بنحو 1.4 بالمائة و6.7 بالمائة على الترتيب.

وبحلول الساعة 8:04 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.6 بالمائة ليصل إلى 406.4 نقطة كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 7357.1 نقطة.

في حين شهد المؤشر الألماني "داكس" زيادة 0.7 بالمائة ليرتفع إلى 13251.96 نقطة، كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.5 بالمائة ليصل إلى 5921.7 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.08 بالمائة مسجلاً 1.1030 دولار.