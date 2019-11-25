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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع مراقبة التطورات التجارية

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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع مراقبة التطورات التجارية استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع مراقبة التطورات التجارية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط ترقب تطورات الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وتركز أداء الورقة الخضراء والعملات التي تركز على التصدير، على الإشارات الإيجابية بشأن اقتراب توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية وهو الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين.

وفي الوقت نفسه تلقى الجنيه الإسترليني الدعم من تعهد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بتوقيع صفقة البريكست قبل أعياد الميلاد.

وعلى الصعيد الاقتصادي، كان الدولار تلقى بعض الدعم في نهاية الأسبوع الماضي بعدما أظهرت بيانات النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة أنه سجل أداءً أفضل من المتوقع.

وبحلول الساعة 7:53 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة هامشية 0.08 بالمائة لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 1.1030 دولار.

في حين زادت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلة 108.82 ين، لكنها تراجعت أمام العملة البريطانية بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة ليصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.2863 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري)، فلم يشهد تغييراً يذكر، حيث سجلت الورقة الخضراء 0.9971 فرنك.

وفي تلك الأثناء، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 98.233.

مباشر (اقتصاد)

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