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توقيع 4 اتفاقيات لتمويل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

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الرياض – مباشر: وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والبنك الأهلي التجاري "الأهلي" 4 اتفاقيات تعاون؛ تشمل تمويل الامتياز التجاري، وتصميم منتجات تمويلية والتوعية التمويلية وبوابة التمويل.

وقالت "منشآت"، وفقاً لما كشفت عنه "منشآت" عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن الاتفاقية الأولى (تمويل الامتياز التجاري) تهدف إلى تقديم حلول تمويلية ميسرة، تتمثل في منتج ذي هوامش وميزات تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت الهيئة، أن الاتفاقية الثانية (تصميم منتجات تمويلية) تقدم فرصة تصميم برامج تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ للإسهام في تنميتها وتعزيز قدراتها.

وأشارت، إلى أنه في الاتفاقية الرابعة (بوابة التمويل) مع "منشآت" سينضم "البنك الأهلي" إلى بوابة التمويل إلى جانب الجهات التمويلية الأخرى لعرض خدماته للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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