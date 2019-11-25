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صعود أسعار النفط مع عودة التفاؤل بشأن الصفقة التجارية

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صعود أسعار النفط مع عودة التفاؤل بشأن الصفقة التجارية صعود أسعار النفط مع عودة التفاؤل بشأن الصفقة التجارية

مباشر: صعدت النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع عودة التفاؤل بشأن اقتراب توقيع الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

واستفاد الذهب الأسود  في بداية تعاملات الأسبوع الجاري من تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" يوم السبت الماضي بأن الاتفاقية التجارية الأولية مع الصين لا يزال من الممكن توقيعها قبل حلول نهاية العام الجاري.

وتأتي هذه التعليقات بعدما أبدى الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تفاؤلاً حيال اقتراب تنفيذ تلك الخطوة.

وفي سياق آخر، ينصب تركيز المستثمرون كذلك على اجتماع منظمة أوبك  وحلفاؤها من غير الأعضاء والذي من المزمع عقده بداية الشهر المقبل من أجل تحديد مستويات إنتاج النفط لما بعد مارس/آذار المقبل.

وبحلول الساعة 7:27 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة مسجلاً 63.66 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بأكثر من 0.3 بالمائة مسجلاً 57.97 دولار للبرميل.

يجدر الإشارة إلى أسعار الخام شهدت تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي وسط مراقبة التطورات التجارية بالإضافة لتحذيرات بشأن نمو الاقتصاد العالمي.

مباشر (اقتصاد)

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