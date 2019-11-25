سوق الأسهم السعودي يواصل التراجع بالتعاملات الصباحية

الرياض- مباشر: سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات الاثنين تراجعاً متأثراً بهبوط قطاع البنوك.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام "تاسي" تراجعاً بنسبة 0.51 بالمائة إلى مستوى 7958.30 نقطة ليفقد من خلالها 41.46 نقطة.

وجرى التعامل على 14.72 مليون سهم بقيمة 374.23 مليون ريال، موزعين على 17 ألف صفقة.

وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، بنهاية تعاملات جلسة أمس الأحد، بفعل هبوط أغلب القطاعات أبرزها قطاعا البنوك والمواد الأساسية، القياديان.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم الكثيري بنحو 3.36 بالمائة، وتلاه سهم ثوب الأصيل بنسبة 1.94 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم العبداللطيف بنسبة 1.87 بالمائة.

أما من ناحية السيولة فقد كان سهم الراجحي الأنشط من حيث القيمة بنحو 108.15 مليون ريال، بينما تصدر سهم الإنماء الأحجام بنحو 2.95 مليون سهم.

وفي المقابل كان سهم سلامة الأكثر تراجعاً بنحو 5.3 بالمائة، تلاه سهم أنابيب بنسبة 1.67 بالمائة، وتلاه سهم تكافل الراجحي بنسبة 1.46 بالمائة.

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