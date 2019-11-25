بورصة هونج كونج تتجه لتسجيل أفضل أداء يومي بـ6 أسابيع

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم في هونج كونج خلال تعاملات اليوم الإثنين، متجهة لتسجيل أفضل أداء يومي في حوالي 6 أسابيع، بعد نتائج انتخابات مجالس المقاطعات في المدينة.

وتأتي المكاسب في أعقاب أشهر من الاضطرابات المدنية التي أثرت سلباً على الأسواق المالية وعلى الأوضاع الاقتصادية في هونج كونج بشكل عام.

وأسفرت نتائج انتخابات مجالس المقاطعات التي أجريت في هونج كونج خلال عطلة الأسبوع عن تحقيق الديمقراطيين الفوز بأغلبية ساحقة بلغ حوالي 90 بالمائة من المقاعد البالغ عددها 452 مقعداً، وذلك بعد 6 أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمدينة هونج كونج "كاري لام" في بيان عقب إعلان النتائج: "الحكومة تحترم النتائج وتتمنى استمرارية الوضع السلمي والآمن والمنظم".

كما جاءت المكاسب الملحوظة في أسواق هونج كونج المالية وسط تجدد التفاؤل حيال هدنة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي هذا السياق، أبدى الرئيس الصيني شي جين بينغ رغبته في توقيع الصفقة التجارية الجزئية فيما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن هذه الخطوة سوف تحدث قريباً.

وبحلول الساعة 7:35 بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "هانج سينج" في بورصة هونج كونج بنسبة 1.6 بالمائة ليصل إلى 27019.3 نقطة.

وكان مؤشر "هانج سينج" صعد بأكثر من 1.7 بالمائة في وقت مبكر من التعاملات متجهاً بذلك إلى تسجيل أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ جلسة 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلال نفس التوقيت، استقرت عملة هونج كونج مقابل العملة الأمريكية عند مستوى 7.8258 دولار هونج كونج.