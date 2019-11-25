الذهب يتراجع عالمياً مع فقدان جاذبيته كملاذ آمن

مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تجدد التفاؤل التجاري بشأن اقتراب توقيع الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

واستفاد المعدن الأصفر من تعبير الولايات المتحدة والصين رغبتهما في توقيع الصفقة التجارية الجزئية قبل حلول نهاية العام الجاري، ما عزز الطلب على الأصول الخطرة.

وتشير تصريحات رئيسي الولايات المتحدة والصين إلى أنه من المقرر توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في أقرب وقت ممكن، وهو الأمر الذي أفقد الذهب جاذبيته كملاذ آمن.

وينظر إلى الذهب كأصل آمن يلجأ له المستثمرون في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، وهو ما دفعه لتحقيق مكاسب 13 بالمائة في العام الحالي حتى الآن لكنه تعطل مؤخراً عن مسيرة الصعود تلك مع بعض التهدئة ومكاسب الأسهم.

وبحلول الساعة 6:56 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.30 دولار ليهبط إلى 1465.20 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بأكثر من 0.2 بالمائة أو ما يوازي 3.36 دولار ليسجل 1458.57 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 98.233.