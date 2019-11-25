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نيكي الياباني يرتفع بالختام مسجلاً أكبر وتيرة مكاسب في أسبوعين

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نيكي الياباني يرتفع بالختام مسجلاً أكبر وتيرة مكاسب في أسبوعين نيكي الياباني يرتفع بالختام مسجلاً أكبر وتيرة مكاسب في أسبوعين

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية بأكبر وتيرة في أسبوعين في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع مزيد من الثقة بين صفوف المستثمرين بأن الولايات المتحدة والصين قد يتوصلان لاتفاق.

وقاد مكاسب البورصة اليابانية اليوم قطاعي تكنولوجيا المعلومات والمعدات الصناعية نظراً لأنهما يستفيدان من زيادة الطلب الخارجي.

وتأتي الموجة الأخيرة من التفاؤل التجاري بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي أن الاتفاق التجاري مع الصين من المحتمل أن يكون قريباً للغاية.

كما كرر الرئيس الصيني شي جين بينغ رغبته في المضي قدماً حيال الصفقة التجارية الجزئية.

وتفرض واشنطن وبكين تعريفات على بعضهما البعض في نزاعهما التجاري الممتد لنحو 16 شهراً وهو الأمر الذي تسبب في إبطاء وتيرة النمو في التجارة والاقتصاد لتكون تلك الرسوم هي الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.8 بالمائة أو ما يعادل 179.9 نقطة لينهي التداولات عند مستوى 23292.8 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب منذ تعاملات 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبالنسبة لمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فارتفع بنحو 0.7 بالمائة ليصل إلى 1702.96 نقطة عند الإغلاق.

وبحلول الساعة 6:57 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية ليصعد الدولار إلى مستوى 108.85 ين.

مباشر (اقتصاد)

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