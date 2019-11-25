"التجارة السعودية"تنفذ جولات تفتيشية على محطات الوقود للتحقق من الأسعار

الرياض- مباشر: نفذت وزارة التجارة والاستثمار بالسعودية حملة تفتيشية على محطات الوقود في مختلف مناطق المملكة وذلك للتحقق من مطابقة أسعار المحروقات للأسعار المعلن عنها على شاشات المحطات.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، اطلع عليه "مباشر" ، نشر أمس الأحد، أسفرت نتائج الجولات الرقابية عن تفتيش ومعاينة 463 محطة وتحرير مخالفتين اختلاف سعر خلال يومين.

وتابع البيان؛ تأتي هذه الجولة ضمن الجهود التكاملية لوزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية بمختلف الأنشطة التجارية للرقابة على محطات الوقود .

وأكد الوزارة في البيان مواصلتها القيام بدورها في مراقبة أسعار المحروقات للأسعار المعلن عنها على شاشات المحطات، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال اختلاف الاسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المحطات غير بالأسعار المعتمدة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو بالاتصال على مركز بلاغات المستهلك على الرقم 1900 والموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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