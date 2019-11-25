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إعلان شركة سلامة للتأمين التعاوني عن تلقيها بتاريخ 23/03/1441هـ الموافق 20/11/2019م خطاباً من مؤسسة النقد العربي السعودي برقم 89/8222 وتاريخ 23/03/1441هـ، المتضمن إنخفاض هامش الملاءة الفعلي للشركة عن هامش الملاءة المطلوب

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إعلان شركة سلامة للتأمين التعاوني عن تلقيها بتاريخ 23/03/1441هـ الموافق 20/11/2019م خطاباً من مؤسسة النقد العربي السعودي برقم 89/8222 وتاريخ 23/03/1441هـ، المتضمن إنخفاض هامش الملاءة الفعلي للشركة عن هامش الملاءة المطلوب إعلان شركة سلامة للتأمين التعاوني عن تلقيها بتاريخ 23/03/1441هـ الموافق 20/11/2019م خطاباً من مؤسسة النقد العربي السعودي برقم 89/8222 وتاريخ 23/03/1441هـ، المتضمن إنخفاض هامش الملاءة الفعلي للشركة عن هامش الملاءة المطلوب
تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني عن تلقيها بتاريخ 23/03/1441هـ الموافق 20/11/2019م خطاباً من مؤسسة النقد العربي السعودي برقم 89/8222 وتاريخ 23/03/1441هـ، المتضمن إنخفاض هامش الملاءة الفعلي للشركة عن هامش الملاءة المطلوب حسب متطلبات المادتين (66 و67) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وأنه يتوجب على الشركة الإلتزام بمتطلبات المادة (68) من ذات اللائحة. وعليه يتوجب على الشركة الآتي:

1- تسييل بعض أصول الشركة وجعلها أصول مقبولة في حساب هامش الملاءة المالية لتصبح الشركة ملتزمة بمتطلبات هامش الملاءة.

2- رفع نسبة الوديعة النظامية إلى 15% من رأس مال الشركة وتزويد المؤسسة بما يثبت ذلك خلال شهر من تاريخه.

3- تفعيل دور التحصيل لتحسين هامش الملاءة المالية للشركة وتزويد المؤسسة بتقرير شهري حيالها.

4- تزويد المؤسسة بخطة تصحيحية لتحسين هامش الملاءة.

هذا وستقوم الشركة بالإعلان مستقبلاً عن أي تطورات بهذا الشأن في حينه.

مباشر (اقتصاد)

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