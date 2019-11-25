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"سلامة للتأمين " تتسلم خطاباً من "ساما" لتسييل بعض الأصول

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"سلامة للتأمين " تتسلم خطاباً من "ساما" لتسييل بعض الأصول "سلامة للتأمين " تتسلم خطاباً من "ساما" لتسييل بعض الأصول

الرياض- مباشر: أعلنت شركة "سلامة للتأمين التعاوني"، عن تلقيها خطاباً من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، يتضمن انخفاض هامش الملاءة الفعلي للشركة عن هامش الملاءة المطلوب.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على تداول يوم الاثنين أن الخطاب يأتي حسب متطلبات المادتين (66 و67) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وأنه يتوجب على الشركة الالتزام بمتطلبات المادة (68) من ذات اللائحة.

وتابعت الشركة في البيان أنه يتوجب على الشركة تسييل بعض أصول الشركة، وجعلها أصولاً مقبولة في حساب هامش الملاءة المالية لتصبح الشركة ملتزمة بمتطلبات هامش الملاءة.

كما أضافت الشركة أنه يتوجب على الشركة أيضاً رفع نسبة الوديعة النظامية إلى 15 بالمائة من رأسمال الشركة وتزويد المؤسسة بما يثبت ذلك خلال شهر من تاريخه.

كما طالبت ساما من الشركة تفعيل دور التحصيل لتحسين هامش الملاءة المالية للشركة، وتزويد المؤسسة بتقرير شهري حيالها، وتزويد المؤسسة بخطة تصحيحية لتحسين هامش الملاءة.

وتابع البيان أن الشركة ستقوم بالإعلان مستقبلاً عن أي تطورات بهذا الشأن في حينه.

 

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مباشر (اقتصاد)

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