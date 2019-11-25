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برقيات روسية وصينية لـ"دعم لبنان" والرئيس عون

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برقيات روسية وصينية لـ"دعم لبنان" والرئيس عون برقيات روسية وصينية لـ"دعم لبنان" والرئيس عون

جي بي سي نيوز :- أرسلت كل من الصين وروسيا برقيات "دعم" للبنان، وذلك في رسائل إلى رئيس الجمهورية، ميشال عون، بمناسبة عيد الاستقلال.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن عون تلقى بمناسبة عيد الاستقلال "برقيتي تهنئة من كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، شددتا على دعم لبنان وشعبه، وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة".

وجاء في برقية بوتين بحسب الوكالة أن العلاقات الروسية – اللبنانية "طالما ارتدت طابع الصداقة البناءة. وإنني لمقتنع بأن جهودنا المشتركة ستواصل تطوير تعاوننا الثنائي في مختلف الميادين، لما فيه خير شعبينا. وأغتنم المناسبة لأجدد دعم المتواصل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه".

أما برقية جين بينغ فجاء فيها أن "الصين ولبنان بلدان صديقان منذ القدم، والصين تواصل دوما دعم جهود لبنان في صيانة سيادة الدولة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ودفع التنمية الاقتصادية قدما".

وأضاف: "إني أعلق بالغ الأهمية على تطوير العلاقات الصينية - اللبنانية، ومستعد للعمل مع فخامتكم من أجل دفع علاقات التعاون بين الصين ولبنان إلى مستوى أعلى، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين بالصورة الفضلى".

يواصل اللبنانيون، الأحد، الاحتجاج في الشارع للشهر الثاني على التوالي، للمطالبة بتشكيل حكومة "تكنوقراط" لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ومحاربة الفساد، ومحاسبة الفاسدين.

ودعا المتظاهرون اللبنانيون لمواصلة الاحتجاجات التي بدأت في تشرين أول الماضي، تحت شعار "أحد التكليف"، للمطالبة بتعجيل تشكيل بعد استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وقالت مواقع محلية إن قوات من الجيش أغلقت الطرق المؤدية للسفارة الأمريكية في بيروت، بعد أيام على تصريحات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، بأن بعض السفراء الأجانب يقومون بالتدخل في تشكيلة الحكومة.

جي بي سي نيوز

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