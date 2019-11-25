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إنفوجراف.. "العمل" السعودية ترصد 4 أهداف لتوطين 36 ألف وظيفة

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القاهرة – مباشر: أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، اليوم الأحد، توقيع 5 جهات مذكرة تفاهم لتوطين 36 ألف فرصة وظيفة في القطاع الصناعي.

وأوضح "انفوجراف" صادر عن وزارة العمل والتنمية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم، أهداف المذكرة، ومنها رفع نسب التوطين، وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو، وتطوير التشريعات والأنظمة.

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