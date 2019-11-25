نشرة أخبار "مباشر" عن مصر ودول الخليج العربي.. الأحد

القاهرة - مباشر: يرصد "مباشر" أبرز أخبار المال والأعمال والقرارات الحكومية في كل من مصر ودول الخليج العربي على مدار اليوم الأحد في نشرته اليومية.

في مصر، تصدرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، لا سيما من خلال المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي، والتي شدد خلالها على ضرورة توفير فرص العمل للشباب ورفع نصيب سيناء من الدخل القومي.

وأطلق البنك المركزي مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، واختار تحالف شركتي المجموعة المالية هيرميس وEvercore للقيام بدور المستشار المالي في طرح حصة لصالح مستثمر استراتيجي من رأسمال بنك المصرف المتحد المملوك للمركزي بنسبة 99.9 بالمائة.

كما قبل عطاء أذون الخزانة آجال 273 و91 يوماً، بقيمة نحو 7.701 مليار جنيه وهو أقل من المطلوب بيعه بقيمة 10.8 مليار جنيه حيث كانت تستهدف بيع 18.5 مليار جنيه.

وانتهت وزارة المالية، من إعداد الاستمارة الموحدة لموازنة "البرامج والأداء" و"مصفوفة البرامج"، ليتم ربط برامج الوزارات والهيئات برؤية "مصر 2030"، وبرنامج الحكومة وتوحيد الأنشطة المتشابهة.

وأصدر وزير المالية، قراراً بندب محيى الدين أحمد جهلان، رئيساً لمصلحة الضرائب العقارية، خلفاً لسامية حسين التي بلغت السن القانونية للمعاش.

من جانبها أعلنت وزارة البترول، تشغيل 7 مشروعات جديدة في مجالات التكرير والبنية التحتية، خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول من العام المالي 2019-2020.

وكشفت عن تراجعت الصادرات النفطية خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020 إلى 2.42 مليار دولار، مقابل 2.87 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بسبب انخفاض الأسعار عالمياً رغم زيادة الكميات المصدرة بنسبة 2.1ب بالمائة.

وعلى نفس المنوال تراجعت قيمة الواردات من الخام والمنتجات البترولية بنحو 13 بالمائة لتصل إلى2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري على الرغم من زيادة الكميات المستوردة بنسبة صغيرة بلغت 0.4 بالمائة.

وبيانات حكومية ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل خلال 2018 بنسبة 8.2 بالمائة، لتصل 1.2 مليار دولار.

وتوقعت وزيرة السياحة تخطي أعداد السياح الوافدين للبلاد مستوى عام 2010 القياسي بنهاية العام الجاري، وأرجعت الوزيرة النمو المحقق بإيرادات العام المالي 2018-2019، إلى اختلاف نوعية السياحة التي أصبحت مصر تجتذبها، لافتة إلى أن السائحين ينفقون أكثر ويمضون في البلاد فترات أطول.

وكشف تقرير لـ"مباشر" رصد وزارة الإسكان، نحو 9.25 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات المرافق بمدينة 6 أكتوبر الجديدة تنتهي خلال 2020، كما أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، شروط التصالح في مخالفات البناء.

وناقش وزيرا الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، وضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية فضلا عن بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات.

وتحفظ الجهاز المركزي للمحاسبات على تأخر شركة المصرية للأقمار الصناعية عن إطلاق قمرها الجديد 301، في ظل انتهاء العمر الافتراضي للقمر 102، موصيا بسرعة اتخاذ خطواتها في إطلاق القمر لما له من أثر على استمرار نشاط الشركة.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على إسناد إدارة الشركة إلى شركة ذات خبرة في مجالات التطوير أو الاستثمار العقاري استرشاداً بالشروط الأساسية للتعاقد، واعتمدت كراسة الشروط وكذلك عقد المشاركة في الإدارة، كما أعلنت الجدول الزمني لاستلام عروض المشاركة في الإدارة.

في السعودية تصدرت تفاهمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع 5 جهات لتوطين 36 ألف فرصة وظيفة في القطاع الصناعي أبرز الأنباء على مدار اليوم، كما تسلمت المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين الاقتصادية لعام 2020 من اليابان.

وتواردت أخبار المؤتمر الأول المشترك بين مسؤولي البنوك في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على مدار اليوم، والذي أكد خلاله محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، إن المملكة تعد رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، والأول على مستوى الخليج العربي والمنطقة العربية، مؤكدا أنه غير قلق بشأن السيولة المصرفية بسبب حجم طرح أرامكو السعودية.

وحمّل وزیر المملكة للشؤون الخارجیة عادل الجبیر، إیران المسؤولة مجدداً عن الاعتداء على شركة (أرامكو) للنفط في سبتمبر/أيلول الماضي، كما بحث

وبحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بوزارة الخارجية الألمانية نيلي آنن، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، أنها أصدرت أكثر من 1.3 مليون تأشيرة عمرة خلال العام الهجري الحالي 1441هـ.

وافتتح رئيس هيئة الأركان العامة، الملتقى البحري السعودي الدولي الأول بحضور عدد من قادة ورؤساء الجهات المعنية في البيئة البحرية وبحريات الدول الشقيقة والصديقة.

واعتمد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من مطلع ديسمبر /كانون الأول القادم.

انطلقت أعمال المؤتمر الأول المشترك بين مسؤولي البنوك في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

افتتح مزاد السيارات العالمي الذي أقيم في معرض الرياض للسيارات، بالمزايدة على سيارة بوقاتي Chiron Sport 110 ANS ، حيث افتتح المزاد عليها بمليوني دولار، وتم بيعها بمبلغ 3 ملايين و400 ألف دولار.

وعلى صعيد أسواق المال والأعمال تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنهاية تعاملات جلسة اليوم ، بفعل هبوط أغلب القطاعات أبرزها قطاعي البنوك والمواد الأساسية، القياديين.

وقال رئيس هيئة السوق المالية، إن الصناديق العقارية - الريت شهدت لأول مرة زيادة بعدد المستثمرين خلال العام 2018، وذلك منذ أعلى مستوى لها في 2006، ليسجل عدد المستثمرين زيادة 50 بالمائة.

أطلقت شركة المياه الوطنية، حزمة من الخدمات الإلكترونية في 29 مدينة ومحافظة في أربع مناطق، وألزمت المشتركين بالتسجيل فيها إلكترونيا تفاديا لانقطاع الخدمة.

وفي الإمارات شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، توقيع 3 اتفاقيات بين الإمارات ودولة مونتينيغرو "الجبل الأسود" في مجالات الطاقة والسياحة والبنية التحتية.

وقال محافظ المصرف المركزي، إن قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وضعت خطة لتنفيذ 44 مشروعاً مشتركاً في إطار مبادرة "استراتيجية خلوة العزم"، خلال المؤتمر الأول المشترك بين مسؤولي البنوك في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتراجعت إيرادات فنادق إمارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 6.68 مليار درهم (1.82 مليار دولار) مقارنة مع 7.27 مليار درهم ( 1.98 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت وزارة المالية إن الديون لا تسقط بإشهار تعثر الأفراد بقانون الإعسار الجديد المُعد خصيصاً لحفظ حقوق الدائن والمدين، والعمل على ضمان استقرار المعاملات المالية بالدولة، وليُسهم في تعزيز المالي والاقتصادي داخل الدولة.

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، زيادة إجمالي عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الإمارة، خلال الربع الثالث من عام 2019، إلى 14,731 رخصة.

واستكملت مؤسسة دبي للطيران تمويلاً مشتركاً لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019.

وكشفت مؤسسة مطارات أبوظبي عن منح عقد تطوير وإدارة صالة المسافرين في مبنى مطار أبوظبي الجديد لشركتي "ناشيونال" لخدمات الطيران وشركة "إيربورت دايمنشنز".

وقال ولي عهد دبي، إن نجاح "شركة دوكاب للألمنيوم" "دوكاب" في تصدير 60 بالمائة من إنتاجها إلى أسواق أكثر من 30 دولة بأكثر من 2.5 مليار درهم العام الماضي دليل على الثقة العالية في جودة المنتج الإماراتي.

وأفادت الهيئة العامة للمعاشات بأن قانون المعاشات الاتحادي يقضي بمنح المؤمن عليه قيمة المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100 بالمائة من راتب حساب المعاش، وذلك بشرط الاستمرار في العمل لمدة 35 عاماً.

وفي الكويت استعرض رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة الكويتي، تقرير جهاز المراقبين الماليين والذي رصد 20.646 مخالفة مالية، خلال العام المالي (2018-2019).

وأعلن البنك الوطني عن نجاحه في إصدار أوراق مالية دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وبقيمة 750 مليون دولار، بفائدة نسبتها 4.5 بالمائة.

وقدّر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية تمويلات الصندوق للدول الأفريقية غير العربية بنحو 2.5 مليار دولار.

وكشفت دراسة حديثة لمؤسسة البترول، عن وجود 1280 وظيفة شاغرة للكويتيين في المؤسسة وشركاتها التابعة.

وعلى صعيد أسواق المال والأعمال واصلت البورصة أداءها الإيجابي بجلسة اليوم، لتستمر حالة الصعود الجماعي التي شهدتها المؤشرات الرئيسية الثلاثة منذ بداية جلسات الأسبوع الماضي.

قدمت هيئة أسواق المال مشروع ميزانية الهيئة إلى مجلس الوزراء، حيث بلغ عجز الميزانية عن السنة المالية 2020/2019 نحو 33.7 مليون دينار، ناتجة عن زيادة مصروفات الهيئة قياساً بإيرادات الفترة.

كما أعلنت هيئة أسواق المال، عن طرح مناقصة رقم (CMA/IT/04/2019)؛ لتطوير أجهزة شبكة مركز البيانات الرئيسي والمساند (Cisco).

وشهدت منصة تداولات نظام خارج المنصة (أو.تي.سي) خلال جلسات الأسبوع الماضي، ارتفاعاً بالسيولة بتداول 6.4 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار، وذلك بتنفيذ 53 صفقة.

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