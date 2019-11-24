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6 تغيرات متباينة بحصص كبار ملاك السوق السعودي

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الرياض - مباشر: شهد سوق المال السعودي "تداول" ستة تغيرات بحصص كبار الملاك خلال تسوية تعاملات جلسة الأربعاء الموافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وجاءت التغيرات بزيادة الحصص من نصيب كل من مدينة المعرفة الإقتصادية، والشركة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية بنسب 0.05 و0.04 بالمائة على التالي.

وكانت التغيرات بتخفيض الحصص من نصيب شركة الجزيرة تكافل تعاوني، وشركة الجبس الأهلية، والشركة المتحدة الدولية للمواصلات، وشركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية بنسب 0.03 و0.08 و0.33 و1.67 بالمائة على التوالي.

وجاءت التغيرات على النحو التالي: 

مباشر (اقتصاد)

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