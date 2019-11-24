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البرلمان العربي يخاطب أمريكا لرفع السودان من قائمة رُعاة الإرهاب

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البرلمان العربي يخاطب أمريكا لرفع السودان من قائمة رُعاة الإرهاب البرلمان العربي يخاطب أمريكا لرفع السودان من قائمة رُعاة الإرهاب

 

القاهرة- مباشر: طالب رئيس البرلمان العربي، الولايات المتحدة رسميا برفع اسم دولة السودان، من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال البرلمان في بيان صحفي، عبر موقعه الرسمي، اليوم الأحد، إن رئيسه مشعل بن فهم السلمي، وجه رسائل مكتوبة إلى مايك بنس، نائب رئيس الولايات المتحدة، ورئيس مجلس الشيوخ، ونانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب، ومايك بومبيو، وزير الخارجية، لإبلاغهم بإجماع تصويت الدول العربية على ذلك.

وأضاف البيان أنه تم التصويت على ذلك القرار بالإجماع في جلسة البرلمان العربي، التي عقدت بالقاهرة، بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بشأن طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمذكرة القانونية المُلحقة بالقرار، والتي تُثبت بالأسانيد القانونية أحقية السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضح البيان أن رئيس البرلمان استند في قراره على الجهود والمبادرات التي بذلها السودان على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية في مجالات: مكافحة الإرهاب ورعاية السلام، وتنفيذ السودان لكافة التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب، ودعم عملية السلام في دولة جنوب السودان.

كما تم الاستناد إلى جهود السودان في وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة في السودان، وتحقيق السودان متطلبات الملفات الثلاثة بشأن الجولة الثانية من الحوار الأمريكي- السوداني بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات الدينية لغير المسلمين.

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