أخبار عاجلة

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات -
نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود -
شارع النهار | مفيش كلام هيبقي احلي من اللي قاله صلاح عبد الله عن عشرة العمر مع احمد راتب -
بتوقيت مصر :لقاء مع الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري -
لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع" -
الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية -
شارع النهار | احفاد وابناء الفنان احمد راتب يحيون ذكري بكلمات من القلب -
اليوم - وزارة الهجرة تنفذ مبادرة "مراكب النجاة" من مدارس الفيوم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
اليوم - قطاع الأعمال: توقيع عقد إعادة الهيكلة المالية ودمج شركات "القابضة للقطن والغزل والنسيج" -
اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

وزير خارجية السعودية يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع نظيره الألماني

Google+ Print
وزير خارجية السعودية يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع نظيره الألماني وزير خارجية السعودية يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع نظيره الألماني

 

الرياض – مباشر: بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الألمانية نيلي آنن، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقال بيان لوزارة الخارجية ، اليوم، إن ذلك جاء خلال استقبال الوزير نظيره الألماني في مكتبه بديوان الوزارة.

حضر الاستقبال، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.

ترشيحات

الحصان: طرح أرامكو سيغيّر مركز السوق السعودي عالمياً

مسؤول بالسوق السعودية: عدد المستثمرين المؤهلين يتجاوز 1600 مستثمر

هيئة السوق السعودية: إطلاق مبادرات مشتركة مع جمعية حماية المستثمرين

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر