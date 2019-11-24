وزير خارجية السعودية يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع نظيره الألماني

الرياض – مباشر: بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الألمانية نيلي آنن، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية، اليوم، إن ذلك جاء خلال استقبال الوزير نظيره الألماني في مكتبه بديوان الوزارة.

حضر الاستقبال، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.

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