مسؤول بالسوق السعودية: عدد المستثمرين المؤهلين يتجاوز 1600 مستثمر

الرياض – مباشر: قال مسؤول بالإدارة العامة للإدراج في شركة السوق المالية السعودية- تداول، اليوم الأحد، إن "تداول" تعتبر أكبر سوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ مع وجود أكثر من 100 من الأشخاص المرخص لهم.

وأضاف سليمان العسكر، خلال متلقى الإدراج المنعقد اليوم بغرفة الرياض، أن السوق السعودية أصبحت منفتحة على العالم، بعد أن بلغ عدد المستثمرين المؤهلين أكثر من 1600 مستثمر، وفقاً لبيان للغرفة.

وقالت رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية، سارة السحيمي، خلال مؤتمر مبادرة منتدى مستقبل الاستثمار في نسخته الثالثة بالرياض 2019 الشهر الماضي، إن هناك 1500 مستثمر مؤهلاً بالسوق السعودية.

واستعرض العسكر، الفرص والحوافز التي تقدمها الجهات الحكومية لدعم الشركات للتحول لشركات مساهمة عامة، إضافة إلى تقديم بعض الملامح حول أحدث تطورات نمو السوق الموازية.

وأوضح، أن عدد سوق الصكوك والسندات بلغ 69 صكاً، تمثل إصدارات أكثر من 340 مليار ريال، 64 منها إصدارات حكومية.

ولفت العسكر، إلى أن هناك 21 قطاعا في السوق الرئيسية قيمتها تقترب إلى تريليوني ريال وعدد الشركات المدرجة 197 شركة، وبالنسبة للسوق الموازية (نمو) توجد بها 5 قطاعات بلغت القيمة السوقية لها ملياري ريال.

ولفت المسؤول بإدارة الإدراج، إلى أن المرحلة الماضية شهدت نشاطاً ملحوظاً في عدد الإدراجات؛ بعد تخطي عدد 110 أوراق مالية، 46 منها أسهم و64 منها أدوات دين، كما بلغت قيمة الطروحات منذ 2014 أكثر من 44 مليار ريال.

ترشيحات:

الحصان: طرح أرامكو سيغير مركز السوق السعودي عالمياً

القويز: قاعدة المستثمرين بـ"صناديق الريت" ارتفعت 50% العام الماضي

الرئيس التنفيذي لـ"تداول" يعلق على وزن أرامكو السعودية المتوقع بـ"تاسي"

المدير التنفيذي لـ"تداول": إطلاق سوق المشتقات بالربع الأول من 2020

الحج السعودية تكشف الجنسيات الأكثر حصولا على تأشيرات العمرة

تحذير من هيئة الاتصالات السعودية لبعض مقدمي الخدمات البريدية

محافظ "ساما": طرح أرامكو لا يؤثر على سيولة السوق السعودي

تقرير.. وسائل الترفيه المتزايدة تغير السلوك الإنفاقي لدى السعوديين

جهات سعودية توقع مذكرة لتوطين 36 ألف وظيفة بالقطاع الصناعي

محافظ المركزي الإماراتي: خطة لتنفيذ 44 مشروعاً مشتركاً مع السعودية

محافظ مؤسسة النقد السعودية:71 مليار ريال حوالات للإمارات بالنصف الأول

العمل السعودية تطالب المنشآت باستكمال التقييم الذاتي قبل الأسبوع المقبل