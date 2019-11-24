الحصان: طرح أرامكو سيغيّر مركز السوق السعودي عالمياً

الرياض - مباشر: قال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، إن طرح شركة أرمكو في السوق السعودي سيجلب المزيد من السيولة والمستثمرين الأجانب، وفقاً لبيان لغرفة الرياض.

وانطلق اليوم الأحد، ملتقى الإدراج بغرفة الرياض، وذلك بالتعاون مع هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول".

وقال ‏‏‏‏‏المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية خالد الحصان، إن طرح أرامكو سيغير من مركز "تداول" في الفترة المقبلة لتصبح ضمن أكثر 10 أسواق في العالم من حيث مستوى القيمة السوقية، بحسب البيان.

وكشف القويز، عن دخول ما يزيد على 82 مليار ريال من صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق منذ بداية العام الحالي، وهذا يؤكد محافظة السوق المالية على مستوى التقييم الحالية.

وبدأ اكتتاب الأفراد والمؤسسات في 1.5 بالمائة من أسهم شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو السعودية، يوم الأحد الماضي، بنطاق سعري بين 30 و32 ريالاً.

ووفقاً لإحصائية لـ"مباشر"، استندت إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية- تداول، بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية خلال أول 10 أشهر من العام الجاري 84.21 مليار ريال (22.46 مليار دولار)، مقارنة بمشتريات صافية بلغت قيمتها 3.02 مليار ريال (805.66 مليون دولار) في الفترة المماثلة من عام 2018.

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انطلاق فعاليات ملتقى الإدراج بغرفة الرياض