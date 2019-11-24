تخفيض الضريبة على المركبات يدخل حيز التنفيذ

جي بي سي نيوز :- دخل قرار تخفيض الضريبة على المركبات الكهربائية حيز التنفيذ، بعد نشره في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد.

وعدلت الجريدة الرسمية المادة (3) من النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة، بإلغاء نسبة الضريبة الخاصة 64%، الواردة في الفقرة (أ) من البند (5) منها لتصبح (67.45%.

وألغى النظام نسبة الضريبة الخاصة 91% الواردة في الفقرة (ب) من البند (5) لتصبح 94.45%، كما ألغى نص الفقرة (ج) من البند (5) والاستعاضة عنه بالنص: تصبح نسبة الضريبة الخاصة على المركبات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء ولا تتجاوز 250 كليوواط، 10%.

ووفق النظام الجديد، تصبح الضريبة الخاصة للمركبات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء وتزيد على 250 كليواوط، بنسبة 15%، فيما تصبح الضريبة الخاصة للمركبات المصصمة للاستعمال خارج الطرق العامة أو المعدة أعداد خاصة لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين أو المعدة لاستعمالها للإسعاف ونقل الموتى 25%.