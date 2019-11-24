أخبار عاجلة

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات -
نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود -
شارع النهار | مفيش كلام هيبقي احلي من اللي قاله صلاح عبد الله عن عشرة العمر مع احمد راتب -
بتوقيت مصر :لقاء مع الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري -
لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع" -
الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية -
شارع النهار | احفاد وابناء الفنان احمد راتب يحيون ذكري بكلمات من القلب -
اليوم - وزارة الهجرة تنفذ مبادرة "مراكب النجاة" من مدارس الفيوم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
اليوم - قطاع الأعمال: توقيع عقد إعادة الهيكلة المالية ودمج شركات "القابضة للقطن والغزل والنسيج" -
اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

هيئة السوق السعودية: إطلاق مبادرات مشتركة مع جمعية حماية المستثمرين

Google+ Print
هيئة السوق السعودية: إطلاق مبادرات مشتركة مع جمعية حماية المستثمرين هيئة السوق السعودية: إطلاق مبادرات مشتركة مع جمعية حماية المستثمرين

الرياض- مباشر: قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز؛ إن التكامل المُنتظر بين جمعية حماية المستثمرين الأفراد والهيئة يتوقع أن يُثمر عن إطلاق مبادرات مشتركة.

وأضاف خلال لقاء بمؤسسي جمعية حماية المستثمرين الأفراد وأعضاء مجلس الإدارة، بحسب بيان للهيئة، أن أهم تلك المبادرات التي تسهم في رفع الوعي للمستثمرين الأفراد، وتوصل صوت المستثمر وتساعد في المساندة الحقوقية للمستثمرين الأفراد.

وأوضح القويز، أن تأسيس الجمعية كان ينتظرها مجتمع المستثمرين، مؤكدا على دعمها بما يحقق أهدافها كمؤسسة مجتمع مدني مستقلة.

ووعد محمد الضبعان رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفقا للبيانن بأن تقدم الجمعية ما يلبي الطموحات المتوقعة من الجميع، وأن تؤدي دورها المطلوب بأعلى معايير الأداء  .

ترشيحات:

القويز: قاعدة المستثمرين بـ"صناديق الريت" ارتفعت 50% العام الماضي

الرئيس التنفيذي لـ"تداول" يعلق على وزن أرامكو السعودية المتوقع بـ"تاسي"

المدير التنفيذي لـ"تداول": إطلاق سوق المشتقات بالربع الأول من 2020

الحصان: طرح أرامكو سيغير مركز السوق السعودي عالمياً

الحج السعودية تكشف الجنسيات الأكثر حصولا على تأشيرات العمرة

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر