هيئة السوق السعودية: إطلاق مبادرات مشتركة مع جمعية حماية المستثمرين

الرياض- مباشر: قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز؛ إن التكامل المُنتظر بين جمعية حماية المستثمرين الأفراد والهيئة يتوقع أن يُثمر عن إطلاق مبادرات مشتركة.

وأضاف خلال لقاء بمؤسسي جمعية حماية المستثمرين الأفراد وأعضاء مجلس الإدارة، بحسب بيان للهيئة، أن أهم تلك المبادرات التي تسهم في رفع الوعي للمستثمرين الأفراد، وتوصل صوت المستثمر وتساعد في المساندة الحقوقية للمستثمرين الأفراد.

وأوضح القويز، أن تأسيس الجمعية كان ينتظرها مجتمع المستثمرين، مؤكدا على دعمها بما يحقق أهدافها كمؤسسة مجتمع مدني مستقلة.

ووعد محمد الضبعان رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفقا للبيانن بأن تقدم الجمعية ما يلبي الطموحات المتوقعة من الجميع، وأن تؤدي دورها المطلوب بأعلى معايير الأداء .

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