السنيورة يدعو لاستشارات نيابية ويحذر من وضع مالي حساس

جي بي سي نيوز:- حذر رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، قائلا في حديث لقناة "الحدث": "لبنان يشهد أوضاعا اقتصادية ومالية شديدة الحساسية"، لافتا إلى ضرورة الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية تمهيدا لتشكيل حكومة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري ، وفق "العربية "

وكان الحريري أعلن استقالته في 29 تشرين الأول/أكتوبر في كلمة مختصرة جداً، قائلا: "مسؤوليتنا حماية لبنان ومنع وصول الحريق إليه والنهوض بالاقتصاد".

اتهام الحراك بالعمالة افتراء

واعتبر السنيورة أن اتهام الحراك بالعمالة والخيانة افتراء، مضيفا أنه "لا يمكن انتظار المساعدة من الخارج إن لم يقم المسؤولون بما هو مطلوب منهم".

وأوضح أن رئيس الحكومة يجب أن يكون ممن لديه الخبرة في العمل السياسي، على أن يكون الوزراء من اختصاصيين.

وشدد السنيورة على أن "المهم الآن هو وضع لبنان في الاتجاه الصحيح"، لافتا إلى أن الأمور تعالج من خلال الالتزام بالدستور. وأضاف أن العامل الأساس في الاقتصاد هو الثقة باليوم والغد. وقال: "نشهد انخفاضا في النمو الاقتصادي منذ العام 2011، ومعالجة العجز الاقتصادي تكون بقرارات سياسية لاستعادة الثقة".