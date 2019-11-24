الحج السعودية تكشف الجنسيات الأكثر حصولا على تأشيرات العمرة

الرياض – مباشر: قالت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، إنها أصدرت أكثر من 1.3 مليون تأشيرة عمرة خلال العام الهجري الحالي 1441هـ.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها أصدرت 1.34 مليون تأشيرة خلال الفترة من بداية العام الهجري الحالي وحتى نهاية 27 ربيع الأول الجاري.

وتصدرت باكستان الجنسيات الأكثر حصولا على تأشيرة العمرة بواقع 319.49 ألف تأشيرة، يليها إندونيسيا بـ 306.46 ألف تأشيرة، ومن الدول العربية كانت الجزائر الأبرز بواقع 28.79 ألف تأشيرة، بحسب البيان.

وغادر المملكة 835.87 ألف معتمرا خلال تلك الفترة، فيما يتواجد 297.5 ألف معتمرا حاليا بالأراضي المقدسة.

ودخل أغلب المعتمرين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية بواقع 1.09 مليون معتمرا، مقابل 44.75 ألفا عبر المنافذ البرية.

ترشيحات:

تحذير من هيئة الاتصالات السعودية لبعض مقدمي الخدمات البريدية

محافظ "ساما": طرح أرامكو لا يؤثر على سيولة السوق السعودي

تقرير.. وسائل الترفيه المتزايدة تغير السلوك الإنفاقي لدى السعوديين

جهات سعودية توقع مذكرة لتوطين 36 ألف وظيفة بالقطاع الصناعي

القويز: قاعدة المستثمرين بـ"صناديق الريت" ارتفعت 50% العام الماضي

الرئيس التنفيذي لـ"تداول" يعلق على وزن أرامكو السعودية المتوقع بـ"تاسي"

المدير التنفيذي لـ"تداول": إطلاق سوق المشتقات بالربع الأول من 2020

محافظ المركزي الإماراتي: خطة لتنفيذ 44 مشروعاً مشتركاً مع السعودية

محافظ مؤسسة النقد السعودية:71 مليار ريال حوالات للإمارات بالنصف الأول

العمل السعودية تطالب المنشآت باستكمال التقييم الذاتي قبل الأسبوع المقبل