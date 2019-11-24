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إعلان شركة أكسا للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )

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إعلان شركة أكسا للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول ) إعلان شركة أكسا للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )
بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني دعوة المساهمين حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الإجتماع الأول) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية فندق الماريوت - الرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/MckkgRYidiM2 تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-04-19 الموافق 2019-12-16 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 06:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً حضر مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. جدول الاعمال مرفق جدول الأعمال نموذج التوكيل down-pdf-ico.png التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 15/04/1441هـ الموافق 12/12/2019م وحتى الساعة (الرابعة عصراً) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم 0114776706 تحويلة 151 أو من خلال البريد الكتروني waleed.alhabardi@axa-cooperative.com الملفات الملحقة    down-pdf-ico.png   down-pdf-ico.png   down-pdf-ico.png

مباشر (اقتصاد)

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