اعلان شركة الكثيري القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة

أولاً: شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة:

1 - يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.

2 - أن يكون المرشح لعضوية المجلس من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكّنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، وأن يتوافر فيه على وجه الخصوص (القدرة على القيادة، الكفاءة، القدرة على التوجيه، المعرفة المالية، اللياقة الصحية).

3 - أن لا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق ادانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.

4 - أن لا يشغل عضو المجلس عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.

5 - أن يلتزم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية.

ثانياً: إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة:

1 - يجب على المرشح تقديم إخطاراً كتابياً للشركة برغبته بالترشيح لعضوية المجلس. (مرفق)

2 - يجب على الأعضاء المرشحين/المعينين/الممثلين عن شخصية اعتبارية تعبئة وتوقيع نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية (مرفق).

3 - يجب على المرشح تعبئة النموذج رقم (1) مرفقاً به سيرته الذاتية متضمنة معلومات عن مهنته والوظيفة الأساسية التي يشغلها حالياً، ومؤهلاته، وخبراته العملية وذلك باللغة العربية. (مرفق)

4 - يجب على المرشح تزويد الشركة بكافة الوثائق الثبوتية مثل (بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة، جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية المجلس وأي وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية).

5 - يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح -وفق الإجراءات المقررة من الهيئة-، وتشمل:

‌أ) وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي ترغب في الترشح لمجلس ادارتها.

‌ب) اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

6 - يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة احدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.

7 - يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن اخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

‌أ) عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.

‌ب) عدد الاجتماعات التي حضرها العضو اصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

‌ج) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره الى مجموع الاجتماعات.

علماً بأن لجنة الترشيحات والمكافآت ستراعي عند المفاضلة بين المرشحين تنوع المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمرشح وستمنح الأولوية في الترشيح للأشخاص ذوي المهارات الملائمة التي ينبغي أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة ، كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للضوابط والمتطلبات المذكوره أعلاه .