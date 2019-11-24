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سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.78% بعد 5 ارتفاعات متتالية

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سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.78% بعد 5 ارتفاعات متتالية سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.78% بعد 5 ارتفاعات متتالية

الرياض - مباشر: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم - تاسي، بنهاية تعاملات جلسة يوم الأحد، بفعل هبوط أغلب القطاعات أبرزها قطاعي البنوك والمواد الأساسية، القياديين.

وبالختام انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 0.78 بالمائة إلى مستوى 7999.57 نقطة ليخسر نحو 63.04 نقطة ليتخلى عن مستويات الـ 8 آلاف نقطة بعد ارتفاعات دامت لـ5 جلسات على التوالي.

وسجلت التداولات ارتفاعاً مقارنة بجلسة الخميس، لتصل أحجام التداول إلى 82.46 مليون سهم مقابل 177.28 مليون سهم وبقيمة 2.082 مليار ريال مقابل 4.95 مليار ريال، موزعة على 92.77 ألف صفقة.

وتراجع أداء قطاع الاتصالات بنسبة 1.38 بالمائة، كما انخفض أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.30 بالمائة، وهبط قطاع البنوك بنحو 0.57 بالمائة.

وتصدر التراجعات قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.96 بالمائة.

وفي المقابل ارتفع كل من قطاع السلع الرأسمالية والطاقة بنسبة 1.32 بالمائة، و0.64 بالمائة على الترتيب.

وبنهاية التعاملات تراجع أداء 152 ورقة مالية على رأسهم الكثيري بنسبة 9.44 بالمائة، وأبومعطي بنسبة 7.05 بالمائة، وثوب الأصيل بنسبة 4.74 بالمائة.

وفي المقابل ارتفع أداء 34 ورقة مالية تصدرهم الخزف السعودي بنسبة 7.76 بالمائة، والتأمين العربية بنحو 4.17 بالمائة، وجبسكو بنحو 2.64 بالمائة.

وتصدر السيولة سهم الراجحي بنحو 305.88 مليون ريال، فيما كان سهم الإنماء الأنشط من ناحية الحجم بنحو 6.81 مليون سهم.

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مباشر (اقتصاد)

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