القويز: قاعدة المستثمرين بـ"صناديق الريت" ارتفعت 50% العام الماضي

الرياض- مباشر: قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد بن عبدالله القويز، إن الصناديق العقارية - الريت شهدت لأول مرة زيادة بعدد المستثمرين خلال العام 2018، وذلك منذ أعلى مستوى لها في 2006، ليسجل عدد المستثمرين زيادة 50 بالمائة.

وأضاف القويز خلال كلمته بـ ملتقى الادراج بغرفة الرياض، اليوم الأحد، أن السوق به أكثر من 15 صندوق ريت حالياً، وتوجد بها 15 مليار ريال أصول جديدة، أدت إلى اجتذاب فئة جديدة من المستثمرين، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لانضمام قطاع الريت خلال العام الماضي للمؤشرات العالمية.

شهد مؤشر قطاع الصناديق العقارية "ريت"، المدرجة بسوق الأسهم السعودية، ارتفاعا ملحوظا خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، بعد عودة المكاسب الشهرية.

وأنهى مؤشر القطاع تداولات شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بارتفاع نسبته 0.94 بالمائة، مضيفا 35.4 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 3,822.74 نقطة، ليعاود مكاسبه الشهرية مرة أخرى.

والصناديق العقارية المتداولة، تهدف لتسهيل الاستثمار في العقارات المطورة، وتتميز بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار الأخرى، وتتمتع بدرجة عالية من الشفافية.

وتلتزم الصناديق العقارية بتوزيع 90 بالمائة من صافي أرباحها بشكل دوري، كحد أدنى، وتتميز بوضوح أنظمتها وسهولة التعامل بوحداتها، ولا تقل ملكية الجمهور بالصناديق العقارية عن 30 بالمائة من إجمالي الوحدات.

وفي سياق متصل قال القويز، إن هناك ارتباط شديد بين قرار أي شركة لطرحها بالسوق المالية ووقت الطرح، والشركة الراغبة في الطرح بالسوق تكون في أحسن أحوالها، لأنه بمثابة تقديم الشركة للعالم الخارجي.

وتابع القويز: "جزء من القيمة المضافة تكون للسوق المالية لذلك حرصنا على أن يكون السوق هناك قناة عالية الكفاءة لتوفير تمويل للشركات".

وانطلق، اليوم الأحد، ملتقى الإدراج بغرفة الرياض، وذلك بالتعاون مع هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول".

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