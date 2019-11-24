أخبار عاجلة

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات -
نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود -
شارع النهار | مفيش كلام هيبقي احلي من اللي قاله صلاح عبد الله عن عشرة العمر مع احمد راتب -
بتوقيت مصر :لقاء مع الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري -
لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع" -
الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية -
شارع النهار | احفاد وابناء الفنان احمد راتب يحيون ذكري بكلمات من القلب -
اليوم - وزارة الهجرة تنفذ مبادرة "مراكب النجاة" من مدارس الفيوم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
اليوم - قطاع الأعمال: توقيع عقد إعادة الهيكلة المالية ودمج شركات "القابضة للقطن والغزل والنسيج" -
اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

القويز: قاعدة المستثمرين بـ"صناديق الريت" ارتفعت 50% العام الماضي

Google+ Print
القويز: قاعدة المستثمرين بـ"صناديق الريت" ارتفعت 50% العام الماضي القويز: قاعدة المستثمرين بـ"صناديق الريت" ارتفعت 50% العام الماضي

الرياض- مباشر: قال رئيس هيئة السوق المالية ، محمد بن عبدالله القويز، إن الصناديق العقارية - الريت شهدت لأول مرة زيادة بعدد المستثمرين خلال العام 2018، وذلك منذ أعلى مستوى لها في 2006، ليسجل عدد المستثمرين زيادة 50 بالمائة.

وأضاف القويز خلال كلمته بـ ملتقى الادراج بغرفة الرياض، اليوم الأحد، أن السوق به أكثر من 15 صندوق ريت حالياً، وتوجد بها 15 مليار ريال أصول جديدة، أدت إلى اجتذاب فئة جديدة من المستثمرين، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لانضمام قطاع الريت خلال العام الماضي للمؤشرات العالمية.

شهد مؤشر قطاع الصناديق العقارية "ريت"، المدرجة بسوق الأسهم السعودية، ارتفاعا ملحوظا خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، بعد عودة المكاسب الشهرية.

وأنهى مؤشر القطاع تداولات شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بارتفاع نسبته 0.94 بالمائة، مضيفا 35.4 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 3,822.74 نقطة، ليعاود مكاسبه الشهرية مرة أخرى.

والصناديق العقارية المتداولة، تهدف لتسهيل الاستثمار في العقارات المطورة، وتتميز بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار الأخرى، وتتمتع بدرجة عالية من الشفافية.

وتلتزم الصناديق العقارية بتوزيع 90 بالمائة من صافي أرباحها بشكل دوري، كحد أدنى، وتتميز بوضوح أنظمتها وسهولة التعامل بوحداتها، ولا تقل ملكية الجمهور بالصناديق العقارية عن 30 بالمائة من إجمالي الوحدات.

وفي سياق متصل قال القويز، إن هناك ارتباط شديد بين قرار أي شركة لطرحها بالسوق المالية ووقت الطرح، والشركة الراغبة في الطرح بالسوق تكون في أحسن أحوالها، لأنه بمثابة تقديم الشركة للعالم الخارجي.

وتابع القويز: "جزء من القيمة المضافة تكون للسوق المالية لذلك حرصنا على أن يكون السوق هناك قناة عالية الكفاءة لتوفير تمويل للشركات".

وانطلق، اليوم الأحد، ملتقى الإدراج بغرفة الرياض، وذلك بالتعاون مع هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول".

ترشيحات:

المدير التنفيذي لـ"تداول": إطلاق سوق المشتقات بالربع الأول من 2020

محافظ المركزي الإماراتي: خطة لتنفيذ 44 مشروعاً مشتركاً مع السعودية

محافظ مؤسسة النقد السعودية:71 مليار ريال حوالات للإمارات بالنصف الأول

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر