صور.. رئيس هيئة الأركان العامة يفتتح الملتقى البحري السعودي

الرياض- مباشر: افتتح رئيس ھيئة الأركان العامة، السعودية، فياض بن حامد الرويلي، الملتقى البحري السعودي الدولي الأول بحضور عدد من قادة ورؤساء الجھات المعنية في البيئة البحرية وبحريات الدول الشقيقة والصديقة، وفقا لبيان وزارة الدفاع السعودية.

وقال رئيس ھيئة الأركان العامة لدى افتتاحه أعمال الملتقى، الذي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية في الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، إلى أن الملتقى الذي يأتي بعنوان "أھمية تأمين الممرات

البحرية الإستراتيجية"، يناقش سبل تأمين ھذه الممرات، وكيفية التعامل مع التھديدات المستمرة وأثرھا على الاقتصاد العالمي، وضمان سلامة الممرات البحرية.

وقال قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق فھد بن عبدالله الغفيلي في كلمته التي ألقاھا في افتتاح الملتقى، إن هذا الملتقى يأتي في ظل ما تشهده المنطقة من تهديدات للممرات وخطوط الملاحة التي تتطلب من الجميع العمل جنباً إلى جنب لتأمين وتعزيز الأمن البحري.

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