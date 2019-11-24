تحذير من هيئة الاتصالات السعودية لبعض مقدمي الخدمات البريدية

الرياض – مباشر: أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عدداً من الإنذارات لبعض مقدمي الخدمات البريدية؛ نظير مخالفتهما لوثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية التي أعلنت عنها الهيئة.

ورصدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقاً لبيان لها اليوم الأحد، فرض بعض الشركات رسوماً غير معلنة مقابل خدمات لم يطلبها المستفيد ولم يوافق عليها ومطالبته بسدادها.

وقالت الهيئة، إنه تم رصد قيام بعض الشركات بالإخلال بمكان تسليم المواد البريدية المتفق عليها مع المستفيدين؛ الأمر الذي استلزم توجيه إنذار لتلك الشركات، وإلزامهما بمعالجة المخالفات المذكورة خلال 5 أيام عمل من تاريخ الإنذار الموجه لهما.

وأعلنت الهيئة، في وقت سابق، عن وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية والتي تأتي في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، الموكل لها بقرار من مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 12 رجب 1440هـ.

وتتضمن الوثيقة مجموعة من القواعد الكفيلة بحماية حقوق المستفيد من الخدمات البريدية، من بينها حق المستفيد في الحصول على الخدمة بالسعر المعلن عنه، وحق تسلم الطرد في التاريخ والمكان المحدد في عقد تقديم الخدمة.

وشملت الوثيقة، تنظيم عملية التعاقد مع مقدمي الخدمات البريدية، وإلزامهم بوضع القواعد والإجراءات المتبعة في حال تعذر تسليم الطرود، وعند طلب إعادتها، وقواعد التعويضات وغيرها.

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