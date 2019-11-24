تقرير.. وسائل الترفيه المتزايدة تغير السلوك الإنفاقي لدى السعوديين

الرياض- مباشر: كشف تقرير صادر عن شركة الراجحي كابيتال، عن حدوث تحول هيكلي في نمط الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين السعوديين؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي تحدث في المملكة.

وتوقع التقرير، الذي تلقى "مباشر" نسخة منه، اليوم الأحد، أن تأخذ وسائل الترفيه المتزايدة حصة كبيرة من الإنفاق التقديري للمستهلك في الفترة القادمة.

وأضافت الراجحي أنه سابقاً كان التسوق أحد أهم الأنشطة الترفيهية للأشخاص، وذلك نظراً لوجود خيارات محدودة، ولكن مع وجود دور السينما، والعديد من الفعاليات الثقافية والمعارض الموسيقية والفعاليات الرياضية التي تقام في المملكة بشكل متكرر، أصبحت توفر للمواطنين المزيد من الخيارات للإنفاق.

وتابعت: "يشار إلى أن الحكومة بدأت مؤخراً موسم الرياض، والذي من المتوقع أن يستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر، وقد لاحظنا حضوراً قوياً في هذا الحدث، تجاوزن نحو 5 ملايين زائر و100 ألف سائح".

وتوقعت شركة الأبحاث أن يتكلف كل شخص مواطن في كل زيارة للموسم ​​300-400 ريال، ومن المقرر تنظيم أحداث أخرى مماثلة في أجزاء مختلفة من المملكة في الأشهر المقبلة.

كما أضافت المذكرة أنه مع وجود عدد قليل نسبياً من السكان وتغيير التركيبة السكانية إلى جانب العديد من التغييرات الاجتماعية في البلد، فإن صناعة الترفيه تعتبر هي الموضوع الرئيسي في الفترة القادمة والتي ستؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

وأوضحت أنه "بصرف النظر عن أماكن الترفيه الأخرى التي نشعر أن زيادة إنفاق المواطنين السعوديين فيها، فهي تتعلق بالرعاية الصحية والإسكان والمرافق والمطاعم التي تقدم مأكولات راقية."

وتوقعت الراجحي كابيتال أن يظل الإنفاق على التسوق في مجالات الملابس والأحذية والسلع الإلكترونية متواضعاً على الرغم من زيادة الإنفاق في تلك المجالات في بعض مناطق بالمملكة.

وأشارت إلى أنها تقوم بمراجعة توقعاتها بشأن كل من شركة إكسترا، وجرير، وفواز الحكير.

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