محافظ ساما":ليس هناك تأثير لطرح أرامكو على سيولة السوق السعودي

الرياض- مباشر: قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الأحد إنه غير قلق بشأن السيولة المصرفية بسبب حجم الطرح.

وأضاف أحمد الخليفي بحسب ماجاء بوكالة "رويترز" في كلمته على هامش مؤتمر للبنوك السعودية والإماراتية، إن المركزي يراقب المؤشرات المصرفية بشكل يومي ولم يلحظ أي تأثير للطرح العام الأولي لشركة أرامكو النفطية العملاقة على السيولة.

وتابع نراقب جميع المؤشرات بشكل يومي وفي حالة أي شح، سنضخ السيولة بالطبع لكن حتى الآن... كل شيء مطمئن.

وأكد الخليفي أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي السعودي تعتبر "ممتازةً" مقارنة بمتطلبات "بازل" والمعايير الدولية في مختلف المجالات؛ ومنها: معدل كفاية رأس المال، والقروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، ومستويات السيولة التي تعد ضمن مستويات عالية جداً مقارنة بالحد الأدنى المطلوب حسب معايير لجنة "بازل".

وبالنسبة لقطاع تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوضح محافظ "ساما"، أن مؤسسة النقد سنت تشريعات للبنوك العاملة في المملكة؛ بهدف تشجيع تمويل تلك الفئة، مبيناً أن حجم التسهيلات المقدمة إلى قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الربع الثاني لعام 2019 بلغ نحو 113 مليار ريال.

بدأ اكتتاب الأفراد والمؤسسات في 1.5 بالمائة من أسهم شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو السعودية، يوم الأحد الماضي، بنطاق سعري بين 30 و32 ريالاً.

وأعلنت شركة "أرامكو" في وقت سابق عن طرح 1.5 بالمائة من أسهمها، ما يعادل 3 مليارات سهم؛ وهو ما يعني أن قيمة الطرح العام الأولي قد يصل إلى نحو 96 مليار ريال، ما يعادل نحو 25.6 مليار دولار، وهو ما قد يجعله الأكبر بالعالم.

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