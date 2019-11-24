تقرير.. وسائل الترفيه المتزايدة تغير السلوك الانفاقي لدى السعوديين

الرياض- مباشر: قال تقرير صادر عن شركة أبحاث الراجحي إنه من الملاحظ حدوث تحول هيكلي في نمط الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين السعوديين، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي تحدث في المملكة.

وأوضحت المذكرة التي تلقاها "مباشر" يوم الأحد أنه من المتوقع أن تأخذ وسائل الترفيه المتزايدة حصة كبيرة من الإنفاق التقديري للمستهلك في الفترة القادمة.

وأوضحت الراجحي أنه سابقاً كان التسوق أحد أهم الأنشطة الترفيهية للأشخاص ، وذلك نظراً لوجود خيارات محدودة، ولكن مع وجود دور السينما ،والعديد من الفعاليات الثقافية والمعارض الموسيقية والفعاليات الرياضية التي تقام في المملكة بشكل متكرر، أصبحت توفر للمواطنين المزيد من الخيارات للإنفاق.

يشار الى أن الحكومة بدأت مؤخرًا موسم الرياض ، والذي من المتوقع أن يستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر ، وقد لاحظنا حضوراً قوياً في هذا الحدث.

وزار هذا الموسم أكثر من 5 ملايين زائر و و 100 ألف سائح.

وأضافت شركة الأبحاث انه من المتوقع أن يتكلف كل شخص مواطن في كل كل زيارة للموسم ​​300-400 ريال، ومن المقرر تنظيم أحداث أخرى مماثلة في أجزاء مختلفة من المملكة في الأشهر المقبلة.

كما أضافت المذكرة أنه مع وجود عدد قليل نسبيًا من السكان وتغيير التركيبة السكانية إلى جانب العديد من التغييرات الاجتماعية في البلد ، فإن صناعة الترفيه تعتبر هي الموضوع الرئيسي في الفترة القادمة والتي ستؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

بصرف النظر عن أماكن الترفيه الأخرى التي نشعر أن زيادة إنفاق المواطنين السعوديين فيها ، فهي تتعلق بالرعاية الصحية والإسكان والمرافق والمطاعم التي تقدم مأكولات راقية.

وتابعت المذكرة البحثية الى انه من المتوقع أن يظل الانفاق على التسوق في مجالات الملابس والأحذية والسلع الالكترونية متواضعاً على الرغم من زيادة الانفاق في تلك المجالات في بعض مناطق بالمملكة.

وأشارت الى أنها تقوم بمراجعة توقعاتها بشأن كل من شركة إكسترا وجرير وفواز الحكير.

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