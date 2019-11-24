أرقام الأسبوع.. أبرز 6 تغييرات في الأسواق العالمية

من: سالي إسماعيل

مباشر: تعيش الأسواق والمستثمرون مع الكثير من الشائعات حول الصفقة التجارية، لكن الأسبوع الماضي شهد العديد من الأرقام البارزة على الساحة العالمية.

وشهدت الأسواق العديد من التطورات التجارية والتوترات السياسية، بالإضافة إلى خفض جديد في تقديرات نمو الاقتصاد العالمي.

وترصد مباشر أبرز 6 تغييرات شهدتها الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي.

أدنى مستوى بـ10 سنوات.. قررت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في العامين الحالي والمقبل إلى 2.9 بالمائة والذي من شأنه أن يكون أدنى مستوى في عقد من الزمن.

ويأتي قرار المنظمة وسط تحديات متزايدة بالإضافة إلى تحذيرات حول الآثار السلبية لمعدت الفائدة السالبة على البنوك، مع العلم أن دراسة حديثة توصلت إلى أن تغير المناخ قد يقلص 3 بالمائة من الاقتصاد العالمي.

أقل قراءة بأكثر من 3 سنوات.. تراجع نشاط الخدمات في ألمانيا لأدنى مستوى في 38 شهراً بالقراءة الأولية في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ليقود الضعف في منطقة اليورو والتي سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي فيها أدنى مستوى خلال 10 أشهر.

وفي الوقت نفسه تراجع النشاط الاقتصادي (والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً) في المملكة المتحدة لأدنى قراءة منذ يوليو/تموز عام 2016 فيما ارتفع النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة لأعلى مستوى في 4 أشهر.

500 مليار دولار.. قفزت ثروات أغنياء العالم بنحو نصف تريليون دولار في العام الحالي حتى الآن، مع الاستفادة من المكاسب القوية التي حققتها أسواق الأسهم على خلفية زيادة شهية الإقبال على المخاطرة لدى المستثمرين.

وكان مؤسس مايكروسوفت "بيل جيتس" تجاوز مؤسس أمازون "جيف بيزوس" في قائمة أثرياء العالم على مؤشر بلومبرج الذي يرصد أكثر 100 شخص ثرياً حول العالم، وذلك في بداية الأسبوع الماضي.

58.58 دولار للبرميل.. شهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع المنقضي ليهبط خام نايمكس الأمريكي إلى مستوى 55.21 دولار للبرميل قبل أن بصعد لأعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي عند 58.58 دولار للبرميل ثم ينهي جلسات الأسبوع على خسائر طفيفة مع حقيقة أنه أنهى الأسبوع عند مستوى 57.77 دولار للبرميل.

واتبع خام برنت السلوك نفسه، لتعكس هذه التقلبات القوية في أسعار الخام مجموعة من التطورات على صعيد الأسبوع على رأسها مراقبة الأمور التجارية بالإضافة إلى احتمالات تمديد اتفاقية منظمة أوبك وحلفاؤها من غير الأعضاء لكبح إمدادات النفط حتى منتصف عام 2020، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة رويترز إضافة إلى البيانات المتعلقة بسوق الخام.

خسائر 32 مليار دولار.. تعرضت الأصول المشفرة إلى ضربة قوية في الأسبوع الماضي لتفقد 31.6 مليار دولار في أسبوع، وسط تزايد المخاوف بشأن السوق الرقمي لتهبط البيتكوين دون مستوى 8 آلاف دولار.

وتسبب تحذير بنك الشعب الصيني بشأن اتخاذ إجراءات صارمة ضد البيتكوين وتداول العملات الافتراضية في تعميق آلام السوق الافتراضي الذي يواجه ضغوطاً جراء الحديث عن عملة فيسبوك الرقمية المقترح تدشينها.

انخفاض 98 بالمائة.. تعرض سهم شركة صينية تُدعى "أرت جو" إلى خسائر تتجاوز 98 بالمائة في جلسة الخميس الماضي بعد إلغاء خطط إضافته لمؤشر "إم.إس.سي.آي" على خلفية مخاوف بشأن عدم الاستقرار.

ويجدر الإشارة إلى أن سهم شركة "أرت جو" قد شهد مكاسب قوية بلغت 3800 بالمائة تقريباً في العام الحالي والتي تعززت مؤخرا على آمال إضافتة للمؤشر.