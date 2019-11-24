رئيس "تداول" يعلق على وزن أرامكو السعودية المتوقع بـ"تاسي"

الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية- تداول، خالد الحصان، إن الآلية الجديدة لحساب المؤشرات، التي تم طرحها لاستطلاع آراء العموم مؤخرا وستعلن نهائياً الأسبوع الحالي، تضع سقفا أعلى لأي شركة بالمؤشر العام للسوق.

وأضاف خالد الحصان، خلال ملتقى الإدراج الذي عقدته غرفة الرياض اليوم الأحد، أن الحد الأعلى للشركات بحسب الآلية الجديدة سيكون في حدود 15 بالمائة.

وتابع الحصان: "حسب ما أعن من مستهدفات الطرح لا نرى أن أرامكو ستصل لهذا الحد، الآلية ستطبق لأرامكو أو أي شركة أخرى لتقليل الحديد من التأثير على المؤشر".

وأوضح الحصان، أن هناك إجراءات لقبول الشركة في المؤشرات العالمية، وبالنسبة لمؤشر السوق الرئيسي "تاسي" وفقتا لحجم الأسهم الحرة يتم تحديد طريقة الحساب.

وفي سياق آخر لفت مدير "تداول"، إلى أنه لا توجد نية بفتح المجال للسماح بالشركات المدرجة في السوق الرئيسي- تاسي بالهبوط للسوق الموازية- نمو؛ لعدم التفرقة بين المنصتين.

وأضاف: "تم إنشاء "نمو" كمنصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدخول للسوق حسب استثماراتها، لا يوجد هناك سبب للسماح بهبوط الشركات من السوق الرئيسي لنمو لأنه سيفشل السوق الموازية ويجعله منصة للشركات الضعيفة، الشركات التي لا تفي بالمتطلبات المخرج لها الخروج من السوق".

وأشار الحصان، إلى أنه تم السماح بالعكس للشركات بالانتقال من السوق الموازية للسوق الرئيسي، الشركات التي تعاني من الضعف يجب أن تجد آلية لذلك.

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