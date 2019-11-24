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خدمات جديدة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة

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خدمات جديدة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة خدمات جديدة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة

في إطار سعي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لجعل البلاد مركزاً عالمياً للمواهب والمستثمرين ورجال الأعمال الناجحين والمقيمين، قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتوسيع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يساهمون في بناء مجتمع متكاتف وقوي.

وتشمل الخدمات المقدمة كلاً من: إقامة طويلة الأمد للمتقاعدين، والإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية)، وتأشيرة العبور، وإقامة أفراد العائلة، كما تضم قائمة المستفيدين الرئيسيين من هذه الخدمات روّاد الأعمال، والمهنيين الموهوبين، والباحثين في مجالات العلوم وتنمية المعرفة.

وقال اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في سياق تعليقه: "ستمكّن هذه الخدمات الجديدة جميع فئات المستفيدين من الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة لفترات طويلة دون الحاجة لكفيل، كما سيكون بإمكانهم استصدار إقامات لأفراد عائلاتهم الأمر الذي سيحقق لهم مستويات أعلى من السعادة وجودة الحياة. ستساعد خدماتنا وتسهيلاتنا على استقطاب كمّ كبير من المواهب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ما سيسهم في تحقيق رؤية بجعل الدولة رائدة عالمية في مجال الابتكار".

هذا وتم تخصيص الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) للإقامة دون كفيل للمقيم المؤهل للحصول عليها وأفراد عائلته، كما تتيح له كفالة ثلاثة عاملين إلى جانب الموظف الخاص له (مستشار أو مدير تنفيذي) وأفراد عائلة الموظف الخاص.

 

أما إقامة أفراد العائلة فتتيح للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة استصدار إقامات لأفراد عائلاتهم الذين يلبون المتطلبات المحددة للحصول عليها، في حين أن الإقامة طويلة الأمد للمتقاعدين فهي توفر ميزات خاصة للأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 55 عاماً وتتيح لهم الإقامة لفترة طويلة في الدولة.

وفيما يخص تأشيرة العبور غير القابلة للتمديد أو التجديد فقد تم تقسيمها إلى فئتين بهدف إتاحة الفرصة للمسافرين الذي سيعبرون من خلال مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة المعالم المتميزة في الدولة. وتشمل هذه الخدمة تأشيرة عبور لمدة 48 ساعة دون رسوم، وتأشيرة عبور لمدة 96 ساعة برسم 50 درهم فقط، ويجب الحصول على هذه التأشيرة بالتنسيق مع شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يتوجب على الزوار التقدم للحصول على التأشيرة بصورة مسبقة قبل الوصول وذلك حتى يتمكنوا من دخول الدولة.

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