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المدير التنفيذي لـ"تداول": إطلاق سوق المشتقات بالربع الأول من 2020

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المدير التنفيذي لـ"تداول": إطلاق سوق المشتقات بالربع الأول من 2020 المدير التنفيذي لـ"تداول": إطلاق سوق المشتقات بالربع الأول من 2020

الرياض- مباشر: قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية - تداول، خالد الحصان، إن "تداول" سوف تعلن التاريخ المتوقع لإطلاق سوق المشتقات المالية قبل نهاية السنة الحالية.

وأضاف الحصان خلال ملتقى الإدراج بغرفة الرياض، اليوم الأحد، وفقاً لبث بصفحة غرفة الرياض بموقع التواصل تويتر، أن إطلاق سوق المشتقات سيكون في الربع الأول من العام القادم 2020م. 

وذكر المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية- تداول، في التقرير السنوي لـ"تداول"، الصادر في يوليو/ تموز الماضي، أن النصف الثاني من عام 2019م سيشهد تطوراً جوهرياً، تمثل في إعلان "تداول" تدشين سوق المشتقات المالية وذلك بإطلاق "عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية" كخطوة أولية يتبعها إطلاق منتجات إضافية أخرى في سوق المشتقات المالية.

والمشتقات المالية، يقصد بها مجموعة من الأدوات المالية تمثل ترتيبات تعاقدية تشتق قيمتها على أداء أصل معين أو أداة من أدوات أسواق المال أو الأسواق السلعية. 

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مباشر (اقتصاد)

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