انطلاق فعاليات ملتقى الإدراج بغرفة الرياض

الرياض – مباشر: انطلق، اليوم الأحد، ملتقى الإدراج بغرفة الرياض، وذلك بالتعاون مع هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول".

وقال رئيس غرفة الرياض، عجلان العجلان، خلال كلمة في افتتاح المؤتمر، إن الملتقى يأتي في ظل تطورات اقتصادية شاملة تشهدها المملكة، بما في ذلك السوق المالية التي حققت الكثير من الإنجازات في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030التي تحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة دائمة من ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

ومن جانبه، قال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، محمد الساير، إن الملتقى يعد فرصة لتبادل الآراء وجهات النظر حول استراتيجية السوق التطويرية وما تحقق من انجازات انعكست ايجاباً على ادائها، وهو ما يمهد الطريق نحو تحقيق الهدف المنشود في أن يصبح سوق المال السعودي من بين أهم 10 أسواق عالمياً.

وذكرت غرفة الرياض، في وقت سابق، أن الملتقى سيناقش متطلبات الطرح في السوق الرئيسة والسوق الموازية- نمو، وسيستعرض فرص السوق المالية والحوافز التي تقدمها الجهات الحكومية؛ وذلك لدعم الشركات للتحول الى شركات مساهمة عام.

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