محافظ المركزي الإماراتي: خطة لتنفيذ 44 مشروعاً مشتركاً مع السعودية

الرياض – مباشر: قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وضعت خطة لتنفيذ 44 مشروعاً مشتركاً في إطار مبادرة "استراتيجية خلوة العزم".

وأضاف مبارك راشد المنصوري، خلال كلمة ألقاها في بداية المؤتمر السنوي الأول للبنوك السعودية والإماراتية لتحديد التحديات والفرص في القطاع المصرفي المنعقد اليوم الأحد بالرياض، أن هذا المؤتمر سيعزز التعاون الوثيق والمشترك بين المملكة والإمارات.

وأوضح المنصوري، وفقاً لبيان لمؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، أن الارتباط العميق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من شأنه أن يعزز من تطوير مبادرات استراتيجية مشتركة؛ تهدف إلى استمرار التعاون والتكامل في العديد من المجالات بين البلدين بما فيها التمويل والاستثمار والأنشطة المصرفية وغيرها.

وأشار المنصوري، إلى أن هذا المؤتمر يستهدف ترسيخ التعاون بين البنوك الإماراتية والسعودية، وتسليط الضوء على التحديات وسبل مواجهتها في مجال الأمن السيبراني، والتقنية المالية، ودعم وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتابع: إلى جانب اغتنام فرص التمويل والاستثمار في كلا البلدين فيما ينتقلان باقتصادهما إلى حقبة "ما بعد النفط".

ولفت محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة، إلى أن المملكة والإمارات تتشارك الرؤى بعيدة المدى لخلق مستقبل أكثر إشراقاً وفق رؤية الإمارات 2021، ورؤية السعودية.

ترشيحات:

خادم الحرمين الشريفين يُعلق على طرح أرامكو السعودية

نسب تغطية الأفراد والمؤسسات بطرح أرامكو خلال 5 أيام

سامبا: ثلث شريحة المؤسسات المكتتبة في أرامكو "مدراء أصول"

سامبا: أرامكو تجمع 73 مليار ريال بـ5أيام.. 80% منها للمؤسسات

تتضمن آلية لتعديل العقود..لائحة جديدة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية

السعودية تتسلم رئاسة مجموعة العشرين الاقتصادية من اليابان

السعودية تجري تعديلات على تسوية المخالفات باللائحة التنفيذية لنظام العمل

الزكاة السعودية تضبط 900 ألف سلعة مخالفة لقرار الأختام الضريبية

إنفوجرافيك.. أبرز تفاصيل مشروع "بوابة الدرعية" بالسعودية

السعودية.. مشروعات بـ64 مليار ريال لتطوير "بوابة الدرعية"

النص الكامل لخطاب الملك سلمان أمام مجلس الشورى السعودي

الملك سلمان يوجه رسالة للنظام الإيراني