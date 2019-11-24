محافظ مؤسسة النقد السعودية:71 مليار ريال حوالات للإمارات بالنصف الأول

الرياض – مباشر: قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، أحمد الخليفي، اليوم الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية تعد رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى العالم، والأول على مستوى الخليج العربي والمنطقة العربية.

وأضاف الخليفي، خلال كلمة ألقاها في بداية المؤتمر السنوي الأول للبنوك السعودية والإماراتية لتحديد التحديات والفرص في القطاع المصرفي المنعقد اليوم الأحد بالرياض، أن قيمة الحوالات الصادرة إلى دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2019 بلغت نحو 71 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الحوالات الواردة خلال الفترة ذاتها 20 مليار ريال.

وأكد الخليفي، في بيان، أن هذا المؤتمر يأتي ضمن مبادرات مظلة استراتيجية "خلوة العزم" المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي تندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين؛ بهدف إيجاد نموذج استثنائي للتكامل والتعاون على المستوى الإقليمي والعربي عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة.

وأشار محافظ مؤسسة النقد السعودية، إلى أن المؤتمر يعد فرصة لمسؤولي البنوك في البلدين للحوار والتعرف على أبرز التحديات والفرص في مجالات أصبحت ذات أهمية عالية على المستوى الدولي ولها تأثير على القطاع المصرفي.

ولفت، إلى أن القطاع المصرفي في المملكة يتسم بقدرٍ كبيرٍ من الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية والسيولة العالية، ويخضع لرقابة لصيقة وإشراف فاعل من قبل مؤسسة النقد.

وتابع: "من المهام الحيوية للقطاع المصرفي ما تقدمه المصارف من تسهيلات ائتمانية للقطاعين الخاص والعام، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الماضية".

وأكد الخليفي، أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي السعودي تعتبر "ممتازةً" مقارنة بمتطلبات "بازل" والمعايير الدولية في مختلف المجالات؛ ومنها: معدل كفاية رأس المال، والقروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، ومستويات السيولة التي تعد ضمن مستويات عالية جداً مقارنة بالحد الأدنى المطلوب حسب معايير لجنة "بازل".

وبالنسبة لقطاع تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوضح محافظ "ساما"، أن مؤسسة النقد سنت تشريعات للبنوك العاملة في المملكة؛ بهدف تشجيع تمويل تلك الفئة، مبيناً أن حجم التسهيلات المقدمة إلى قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الربع الثاني لعام 2019 بلغ نحو 113 مليار ريال.

وشدد الخليفي، على أن مجال الأمن السيبراني أحد أهم أولويات مؤسسة النقد، وأن النهج الذي تتبعه في هذا المجال أدى إلى رفع درجة التزام المملكة ونظامها المالي بمتطلبات ومعايير الأمن السيبراني، حيث ركزت "ساما" على طرق الوقاية والحماية، إضافة إلى الإجراءات المستمرة للفحص وتقييم المخاطر.

وقال محافظ مؤسسة النقد السعودي، إن مؤسسة النقد بذلت جهوداً في تعزيز الشمول المالي والتثقيف المالي، بتدشين مبادرة شاملة تحمل اسم "ساما تهتم"؛ وتستهدف 3 محاور أساسية وهي حماية العملاء، والثقافة المالية، والشفافية والإفصاح.

وتضمنت هذه المبادرة إطلاق نظام آلي لإدارة علاقات العملاء ورفع مستوى الثقافة المالية للأفراد وتعزيز ثقافة الادخار وتوعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم.

وتم تدشين مبادرة تقديم الخدمات المصرفية عبر الوكلاء؛ (Agent Banking) لزيادة مستوى الحصول على الخدمات المالية وتنويع قنوات الوصول إليها.

وأكد الخليفي، أن من أهم الأهداف التي تسعى مؤسسة النقد إلى تحقيقها ضمن إطار برنامج تطوير القطاع المالي؛ ما يتمثل في تقليل الاعتماد على تداول النقد، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية؛ بهدف تسهيل التحول إلى بيئة رقمية للمدفوعات، وهو ما يصبّ بشكلٍ مباشرٍ في تشجيع التوجه نحو مجتمع غير نقدي.

ولفت الخليفي في نهاية كلمته، إلى أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي تم إنشاؤه ضمن اتفاقية بين المملكة ودولة الإمارات في شهر مايو/ أيار 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وترتكز رؤية المجلس على إيجاد نموذج استثنائي للتكامل، والتعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعربي عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة من أجل البلدين.

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