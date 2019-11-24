انطلاق فعاليات المؤتمر الأول المشترك للبنوك السعودية والإماراتية

الرياض – مباشر: انطلقت، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الأول المشترك بين مسؤولي البنوك في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وينظم المؤتمر مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في مدينة الرياض.

وقالت مؤسسة النقد السعودي- ساما، في بيان لها اليوم، إن مبادرة عقد مؤتمر سنوي للبنوك بإشراف الهيئات الرقابية تأتي لتحديد التحديات والفرص في القطاع المصرفي؛ ضمن المبادرات المنبثقة عن لجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وأضافت "ساما"، أن المجلس التنسيقي بين البلدين يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مصالح البلدين وإيجاد فرص جديدة تحقق الرفاهية للشعبين، وإطلاق مبادرات مشتركة ينعكس أثرها الإيجابي على جوانب الحياة اليومية لكلا البلدين.

وتم تدشين المؤتمر بحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبارك بن راشد المنصوري، ومشاركة نخبة من الخبراء والمهتمين من البلدين.

وسلط الضوء على أهم التحديات والفرص التي تواجه القطاع المصرفي بالبلدين في مجالات الأمن السيبراني، والتوعية المالية والتقنية المالية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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