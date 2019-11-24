السوق السعودي يرتفع هامشياً بالتعاملات الصباحية بدعم البنوك

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة الأحد، على ارتفاع هامشي بدعم من قطاع البنوك.

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام ارتفاعاً بنحو 0.02 بالمائة إلى مستوى 8064.17 نقطة، من خلال التداول على 18.24 مليون سهم وبقيمة 481.66 مليون ريال، موزعين على 21.015 ألف صفقة.

وارتفع بالمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.28 بالمائة، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.14 بالمائة.

وتصدر الارتفاعات ريدان بنسبة 6.38 بالمائة، والبحري بنحو 3.48 بالمائة، إضافة إلى سهم عناية بنحو 3.33 بالمائة.

وفي المقابل تصدر سهم الكثيري التراجعات بنسبة 2.74 بالمائة، وأبومعطي بنسبة 1.92 بالمائة، والإنماء طوكيو بنسبة 1.92 بالمائة.

وكان سهم مصرف الراجحي الأنشط من ناحية السيولة بنحو 76.62 مليون ريال، فيما تصدر الإنماء نشاط التداول من ناحية الكميات بنحو 1.46 مليون سهم.

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