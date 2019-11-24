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العمل السعودية تطالب المنشآت باستكمال التقييم الذاتي قبل الأسبوع القادم

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العمل السعودية تطالب المنشآت باستكمال التقييم الذاتي قبل الأسبوع القادم العمل السعودية تطالب المنشآت باستكمال التقييم الذاتي قبل الأسبوع القادم

الرياض- مباشر: أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن بدأ تطبيق الضوابط وذلك بإيقاف الخدمات عن المنشآت الكبيرة والعملاقة، التي لم تلتزم بأداء التقييم الذاتي وذلك اعتباراً من الأحد القادم الموافق 1 ديسمبر / كانون الأول .

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية - واس، نص القرار الوزاري الذي صدر في يونيو/ حزيران الماضي على منح المنشآت مهلة ثلاثة أشهر، لأداء التقييم الذاتي تفادياً لإيقاف الخدمات الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، بحسب "واس"، أن برنامج "التقييم الذاتي" يأتي ضمن خطط الوزارة لرفع مستوى الشفافية مع المنشآت الخاضعة لنظام العمل وتشريعات سوق العمل، وتحسين بيئة العمل فيها، وتحقيق أعلى درجات الامتثال للنظام.

وأضاف أبا الخيل، أن البرنامج يهدف إلى التأكد من سلامة أنظمة منشآت القطاع الخاص، وامتثالها من خلال حلقة متكاملة من الإجراءات.

وتبدأ تلك الاجراءات بتسجيل المنشاة في البرنامج عبر : https://ims.mlsd.gov.sa/ ثم تقييم نفسها ذاتيًّا، والعمل على تصحيح الأخطاء، قبل الزيارات التفتيشية من قبل مفتّشي الوزارة.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن مرحلة التقييم الذاتي للمنشآت المتوسطة، قد بدأت في 23 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتابع: تستمر المرحلة لمدة ثلاثة أشهر، مؤكداً على أنه سيتم منح المنشآت مهلة تصحيحية لمدة 3 أشهر بعد إجراء التقييم الذاتي، وذلك لتفادي الأخطاء والمخالفات التي تقع فيها ومنحها الفرصة لتصحيحها قبل بدء الجولات الرقابية من مفتشي الوزارة.

يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، قد أصدر في يونيو / حزيران الماضي قراراً وزارياً باعتماد برنامج "التقييم الذاتي" للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، يتضمن إلزام هذه المنشآت بالتسجيل في البوابة الإلكترونية للتقييم الذاتي، على أن تلتزم هذه المنشآت بأداء هذا التقييم بشكل سنوي في بداية كل عام ميلادي، ويتضمن القرار تعليق الخدمات الإلكترونية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنشآت التي لا تلتزم بأداء التقييم في الفترة الزمنية المحددة.

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مباشر (اقتصاد)

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