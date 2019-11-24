سيسكو وأميانتيت توقعان عقداً لإنشاء محطة لمعالجة المياه في الطائف

الرياض- مباشر: أعلنت كل من الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" وشركة "أميانتيت العربية السعودية"، عن قيامهما بتحالف مكون من الشركة الدولية لتوزيع المياه "توزيع" المملوكة لهما مناصفة، وشركة كوبرا الإسبانية كمقدم العطاء بتوقيع عقد مع الشركة السعودية لشراكات المياه لإنشاء محطة مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الطائف.

وأوضحت الشركتان في بيانين نشرا يوم الأحد على "تداول" أنه من المتوقع بدء الأثر المالي بعد التشغيل في نهاية العام 2022م تحت بند حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة لشركة أميانتيت وسيسكو.

وأضاف البيان أن المشروع يشمل تطوير وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة المحطة؛ ومن ثم نقل الملكية للمشروع بنظام (BOOT)، إلى جانب إنشاء البنية التحتية والمرافق ذات الصلة، وذلك بموجب عقد حق انتفاع مدته 25 عاماً بمبلغ 315 مليون ريال تقريباً.

وأضافت الشركتان أنه سيتم توفير قيمة المشروع عن طريق تمويل بقروض إسلامية.

كما أشار البيان إلى أنه ستقوم خلالها شركة المشروع والتي من المقرر تأسيسها لتطوير المشروع بمعالجة السعة الكاملة لمياه الصرف الصحي المزودة إلى الشركة بقدرة معالجة تصل إلى 100 ألف متر مكعب يومياً وقابلة للتوسعة إلى 270 ألف متر مكعب.

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