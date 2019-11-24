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بتوقيت مصر : مستقبل السيارات الكهربائية في مصر بعد إطلاق وزارة الإنتاج الحربي لسيارة كهربائية جديدة

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