827 مليون دينار إنفاق الأردنيين على السفر في 9 أشهر

جى بي سي نيوز :- ارتفع إنفاق الأردنيين على السفر للخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.9 % أو ما مقداره 38.5 مليون دينار ليصل إلى 827.3 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بحسب أرقام البنك المركزي.

وكان إنفاق الأردنيين على السفر للخارج بلغ في نهاية أيلول (سبتمبر) 2018 نحو 788.8 مليون دينار.

وتعرف النشرة الشهرية للبنك المركزي مدفوعات السفر بميزان المدفوعات، على أنه إنفاق الأردنيين في السفر للخارج، والذين يسافرون لغايات التعليم أو السياحة أو العلاج وغيرها من الأسباب.

وأما على المستوى الشهري فقد زاد انفاق الأردنيين على السفر للخارج في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 5.3 % أو ما مقداره 3.8 مليون ليصل إلى نحو 75 مليون دينار مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وجاء الارتفاع في بند مدفوعات السفر في ظل ارتفاع أعداد الأردنيين المغادرين إلى الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل الى 2.67 مليون أردني مقارنة مع 2.3 مليون أردني خلال الفترة نفسها من العام 2018، أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى نحو 16 %.

وفي المقابل؛ أظهرت نشرة البنك المركزي ارتفاع مقبوضات السفر أو (الدخل السياحي) للمملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 9 % إلى 3.14 مليار دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018.

في حين زادت في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 7.7 % إلى 345.2 مليون دينار.

يشار إلى أن عدد شركات الطيران المنتظمة والمحلية في مطار الملكة علياء الدولي تبلغ 45 شركة، وتتضمن الشركات المشغلة الأردنية كلا الملكية الأردنية الناقل الرسمي في البلاد، فلاي جوردن، الأردنية للطيران ، وفق الغد .

ويدفع المسافر المغادر ضريبة خاصة قيمتها 20 دينارا على تذاكر السفر تعود للحكومة، بالاضافة إلى 10.006 دينار كرسوم استخدام مبنى المسافرين، و2.032 دينارا كرسوم الاستخدام المشترك لمرافق مبنى المسافرين.

وبذلك يكون المبلغ الإجمالي الذي يدفعه المسافر 32.038 دينار مقسما بين الحكومة ومجموعة المطار.

وكان إنفاق الأردنيين على السفر للخارج قد بلغ خلال العام الماضي 984.6 مقارنة مع 983.9 مليون في العام الذي سبقه ، اي بنمو مقداره 0.7 مليون دينار أو ما نسبته 0.1 % مقارنة مع العام السابق.